Roma all’esame di maturità. Mou conferma Zalewski e punta al quinto posto

AS ROMA NEWS – Se la Roma ha davvero compiuto un piccolo salto di qualità lo sapremo solo oggi, intorno alle 20, quando l’arbitro metterà fine alla sfida di Marassi contro la Sampdoria di Giampaolo.

La squadra, ormai è cosa nota, tende a rilassarsi dopo una bella vittoria sentendosi appagata nonostante anni di insuccessi e una stagione, quella attuale, piuttosto avara di grandi soddisfazioni. Stracittadina di ritorno a a parte.

Ed è infatti l’effetto derby che teme anche Mourinho: “La vittoria con la Lazio non ci interessa più, pensiamo alla Samp”, le parole del portoghese, che ha ammesso come il vizio della squadra sia proprio quale mancanza di una mentalità vincente in grado di dare continuità di risultati.

Oggi a Marassi vedremo comunque la Roma migliore per il tecnico: lo Special One conferma in blocco l’undici che ha battuto il derby. Ibanez sarà preferito a Kumbulla, mentre Zalewski giocherà da esterno di centrocampo, con il più esperto El Shaarawy che partirà dalla panchina.

Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Abraham, a caccia del 24esimo gol stagionale che lo porterebbe già nella storia della Roma, raggiungendo Volk come miglior marcatore di sempre al primo anno in giallorosso.

La Samp, a caccia di punti per raggiungere la zona tranquillità, non sarà un avversario facile. Servirà dunque una Roma determinata e concentrata al 100% sul campionato, e non con la testa già a Bodo, per battere i doriani e inseguire quel quinto posto che sarebbe drammaticamente importante (giusto per citare Mou) per le ambizioni future del club.

Giallorossi.net – F. Turacciolo