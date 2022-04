Mourinho e Zaniolo, cala il gelo: l’addio a fine stagione è più vicino

AS ROMA NEWS – Le parole di Mourinho su Zaniolo sono al centro del dibattito aperto questa mattina sui giornali. Le dichiarazioni dello Special One, invece di gettare acqua sul fuoco (“Non c’è nessuna storia, è infortunato“), sembrano aver avuto l’effetto opposto.

Soprattutto per il quotidiano La Repubblica (M. Pinci), che oggi parla tra le righe di un rapporto ormai arrivato al gelo assoluto tra il tecnico portoghese e il giovane attaccante giallorosso.

Tutto nascerebbe, secondo il quotidiano, dall’esclusione nel derby: Mou comunica al ragazzo che non giocherà. Nonostante il 3 a 0, Nicolò non scenderà in campo nemmeno per un minuto subentrando dalla panchina. Il campo dà ragione allo Special: la Roma vince, Nicolò festeggia, ma dentro probabilmente brucia.

Quel giorno, inizia la fine di un rapporto arrivato ormai ai minimi termini, racconta La Repubblica. Per Zaniolo l’addio a fine stagione è sempre più vicino: la Roma ha interrotto ogni dialogo sul rinnovo del contratto, in scadenza 2023. La Juventus, interessata a prenderlo già nella finestra invernale, ci riproverà in estate: la richiesta romanista di 70 milioni sarà fisiologicamente rivista al ribasso, visto che Zaniolo si troverà a 12 mesi dalla scadenza.

Fonte: La Repubblica