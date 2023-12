L’ex giallorosso Choutos fa causa alla Roma, chiesto più di mezzo milione: il motivo

NOTIZIE ROMA CALCIO – L’ex attaccante giallorosso Lampros Choutos, cresciuto nella Primavera per poi vestire anche la maglia della Roma dei grandi, ha citato in giudizio il club capitolino per oltre mezzo milione di euro.

Lo scrive oggi Il Messaggero. Tutto nasce nel 2016, quando sfumò il trasferimento del connazionale Lazaros Lambrou, calciatore che sarebbe dovuto finire alla Roma Primavera e per il quale Choutos lavorava come intermediario.

La trattativa con la Roma era ben avviata, poi però i giallorossi si sono tirati indietro e da qui la richiesta di risarcimento dell’ex giallorosso, che ha chiesto i danni a titolo di responsabilità precontrattuale. Choutos ha chiesto un risarcimento di 568.612,50 euro più interessi e 50.000 euro più interessi per danni morali.

Fonte: Il Messaggero