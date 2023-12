Marcos Leonardo non salva il Santos: il ko col Fortaleza vale la retrocessione, esplode la rabbia dei tifosi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marcos Leonardo non è riuscito a salvare il Santos dall’incubo della retrocessione, che si è materializzata questa notte, quando il club brasiliano è stato battuto dal Fortaleza per 2 a 1, ko interno che è costato carissimo alla squadra.

La contemporanea vittoria del Bahia per 4 a 1 sull’Atletico MG ha fatto piombare il Santos in quartultima posizione nell’ultima giornata di campionato, condannandolo alla retrocessione.

Pessima la partita di Marcos Leonardo, partito titolare nella partita della vita del Santos: l’attaccante 20enne, corteggiato a lungo dalla Roma in estate, è stato il calciatore che ha toccato meno palloni (appena 21) di tutti quelli che hanno disputato tutto il match.

La rabbia dei tifosi del Santos, mai passati in seconda divisione in oltre 110 anni di storia, è esplosa al fischio finale dell’arbitro: prima è stata tentata un’invasione di campo, scongiurata dall’intervento della polizia, poi fuori dallo stadio sono state date alle fiamme auto (tra le quali quella del centravanti Mendoza) e bus.

Giallorossi.net – G. Pinoli