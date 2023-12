“ON AIR!” – DAMASCELLI: “Mourinho fenomeno a parte, non verrà giudicato per i risultati”, PIACENTINI: “Rapuano, Aureliano e Maresca una tris niente male”, MORONI: “Basta vittimismo becero, si diventa ridicoli”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma quest’anno non gioca meglio, e non lo dico in senso negativo: la Roma è questa, la differenza è che quest’anno ha due attaccanti che hanno una cifra realizzativa superiore. La differenza la fanno gli uomini. C’è anche una ricerca di gioco differente, ma legata sempre agli uomini: Paredes e Cristante ti danno uno sviluppo diverso alla manovra rispetto all’anno passato. E’ un modo di giocare un po’ differente. Ma la differenza la fanno i giocatori, e se hai Abraham o Lukaku qualcosa di differente c’è. Mourinho? Non so se parlerà stavolta in conferenza stampa. L’atra volta lo ha fatto perchè voleva dire qualcosa, ora non sarei stupito se dovesse saltare il turno… Rapuano, Aureliano e Maresca per Roma-Fiorentina? E’ una bella tris eh…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Premesso che voglio Friedkin e Mourinho non a vita ma per i prossimi 5 o 6 anni, però bisogna cercare di essere romanisti con dignità. A me il vittimismo becero di alcuni tifosi non lo tollero. L’arbitro della Roma è stato designato alle 14:30, e alle 14:31 già leggevo “hai capito, ci hanno mandato Rapuano! Che nel 72 A.C. ci ha negato un fuorigioco!“…Che poi Rapuano ci ha arbitrato due volte…A me questo fa star male. Io col Sassuolo non ho mai tremato, sapevo che avremmo vinto. Se tu sei consapevole della tua forza, e la Roma lo sta diventando con la rosa al completo, tu non puoi aggrapparti a certe cose, è ridicolo…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Ho la sensazione che le dichiarazioni di Mourinho erano studiate per avere un impatto superiore alla partita di domenica col Sassuolo. Soprattutto perchè ora arriveranno una serie di gare nelle quali Mou vuole che gli arbitri siano tutti sulla corda quando dirigeranno la Roma, che siano nella situazione psicologica per cui se sbagliano danno ragione a Mourinho, perchè gli arbitrano conto. Io ho questa idea, e se fosse così sarebbe una strategia dal suo punto di vista azzeccata…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Per Roma-Fiorentina c’è una questione aperta a centrocampo, perchè difesa e attacco sono scontati. Stavo pensando che forse per Mancini, vista la diffida, sarebbe meglio prenderla ora questa ammonizione dato che la prossima è col Bologna e dopo hai Napoli e Juventus. O lui è un fenomeno e non riesce a farsi ammonire per un mese, perchè poi hai anche Atalanta e Milan, oppure forse questo è il momento per giocarsi il jolly…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “Mancini ammonito per saltare il Bologna? Secondo me in questo momento è più dura la trasferta in Emilia che la gara in casa col Napoli…e comunque Mourinho non mi sembra uno che fa calcoli del genere. Io penso che contro la Fiorentina sia la volta buona per vedere Pellegrini titolare, così come Kristensen, che potrebbe essere premiato dopo Sassuolo. Io una maglia da titolare gliela darei…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sono contento che il Parma ieri abbia fatto stancare i viola. La Fiorentina di Italiano gioca molto alta, speriamo che la Roma possa approfittarne, chiudendosi bene e ripartendo in modo da sfondarli… Cristante? Gioca sempre, e per questo è diventato un idolo: non prende mai otto in pagella, e non è quello che ti cambia la squadra, però prende sempre sei e verrà ricordato come quello che non si faceva mai male… Mourinho? Ora è più importante vedere cosa succederà domenica contro la Fiorentina…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Sulla carta il Napoli è più squadra della Roma, come giocatori ha più soluzioni, ma a gennaio le loro assenze saranno più pesanti, perchè è vero che la Roma non avrà Ndicka e Aouar, ma il Napoli perderà Osimhen che per loro è il 30-35% in meno. Tu devi sfruttare questo discorso, devi sperare di guadagnare un po’ di vantaggio sui partenopei. Il Milan mi sembra meno forte del Napoli come squadra, ma in un modo o nell’altro, e spesso in modi che non mi piacciono, riesce sempre a portare punti a casa. Ora come ora la corsa Champions mi sembra un discorso tra Milan, Napoli e Roma, facendo sempre attenzione ai ritorni di Atalanta e Lazio…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Ma voi avete capito la gerarchia di Mourinho a destra? Io no, e forse nemmeno la squadra… Io avevo espresso delle perplessità a Sassuolo quando Kristensen era subentrato a Karsdorp, ma poi al gol del due a uno ho commentato dicendo che era per questo che Mourinho è l’allenatore della Roma e non noi…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Dybala nel secondo tempo di Sassuolo è rimasto molto largo, e quando tu hai un punto di riferimento come lui diventa tutto più facile. Un giocatore sa che quando da palla a lui può correre senza guardare cosa sta succedendo, perchè poi ti giri, chiedi il pallone e sai che ti arriva. Anche questa è la differenza di avere in campo Dybala…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Quanti punti deve fare la Roma nelle prossime sei partite affinché Mourinho venga confermato? Zero punti, e poi venga quello che venga… Ma pensate davvero che Mou possa essere confermato per i risultati? Ma chi lo dice? A Roma manca solo il laticlavio a Mourinho, per il resto ha tutto…Mourinho è un fenomeno a parte, non c’entra niente con i risultati: se la Roma perde è colpa dei giocatori, se lo stadio è pieno è grazie a Mourinho, se lo stadio è pieno è grazie a Mourinho…Il futuro di Mourinho dipende solo da Mou: se vuole restare rimane. Cosa trova meglio di Roma e della Roma?…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “C’è un elemento che va tenuto a mente, che è la volontà del club e nessuno ha capito quali siano le intenzioni dei Friedkin. E’ chiaro che se fosse per i romanisti, Mourinho resterebbe alla Roma. E penso che anche lui voglia restare. Quanti punti deve fare nelle prossime partite? Non è quello il discorso, ai Friedkin possono venire dei dubbi se non dovesse fare bene. Non è che i Friedkin hanno messo un tetto di punti, che se fa 10 punti rimane e 9 va via. Sono tante partite difficili dove la Roma può fare il salto in avanti oppure indietro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma fa tanti gol in più quest’anno? La qualità è venuta meno in realtà, perché Pellegrini è a mezzo servizio, e Aouar e Sanches ancora meno. E la Roma deve far leva sulla forza del resto della squadra, che ha dato segnali. Certo, le partite da qui alla fine del mese sono contro le squadre migliori e ci vorrà una Roma attenta, sperando di ritrovare il miglior Lukaku e il miglior Dybala. Poi se anche Pellegrini, Sanches e Aouar dessero una mano non sarebbe male. Scontri diretti? Se fai 3 vittorie e 3 pareggi sarebbe ottimale, da sottoscrivere. Però la Roma dovrebbe giocare partite diverse da quelle fatte contro Inter e Milan. Spero che sia più consapevole, più organizzata. Questo non significa che poi le vinci, ma almeno giochi belle partite…”

Redazione Giallorossi.net