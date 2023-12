Pogba, la Procura antidoping chiede quattro anni di squalifica

ALTRE NOTIZIE – Rischia di finire qui la carriera di Paul Pogba, almeno ad alti livelli: la Procura ha infatti chiesto 4 anni di squalifica per il centrocampista bianconero, trovato positivo al doping lo scorso settembre, per una non-presenza in Udinese-Juve, beffa nella beffa, (con controanalisi che avevano confermato il testosterone, a ottobre).

Lui, nella sostanza, aveva ammesso la sciocchezza già davanti ai dirigenti e allo staff medico bianconero, basito: “Ho preso questo integratore sulla cui confezione c’era proprio l’avvertimento per doping“.

Consiglio di un medico di Miami, solo l’ultimo dei tanti “amici” che hanno malamente influenzato la carriera del francese, negli ultimi tempi.

Va da sé che se questa sarà pure la squalifica la sua seconda avventura con la Juve, mai davvero iniziata, finirà lì. Con pochi minuti giocati e tante grane, come il rinvio dell’operazione al ginocchio, che gli fece saltare l’ultima stagione.

