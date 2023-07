L’idea di Mourinho: Morata la spalla ideale per un Dybala da 20 gol

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In tanti sostengono che Alvaro Morata non sia l’attaccante ideale per la Roma, che sia un centravanti che segni poco, molto bravo a lavorare per la squadra, ma poco prolifico.

In effetti lo storico dello spagnolo lo conferma: non ha mai superato i 13 gol in stagione nella sua carriera. In Serie A, con la maglia della Juventus, Morata ha realizzato 8 e 7 gol tra il 2014 e il 2016, e 11 e 9 gol tra il 2020 e il 2022.

Ma nella testa di Mou c’è altro. Lo Special One vuole Morata perchè è convinto di avere in rosa già un attaccante da 20 gol, ed è Paulo Dybala. Lo spagnolo ha altre prerogative: quella di sacrificarsi e far giocare bene il partner d’attacco.

Così, andando a rileggere gli score del passato, ci si accorge che le uniche due volte che Dybala in carriera ha segnato più di 20 gol in una stagione, una appunto è stata con Morata al fianco. Stagione 2015-16: 19 reti in campionato, 2 in Coppa Italia, una in Supercoppa e 1 in Champions. Per Morata invece i gol quell’anno saranno 12 tra coppe e campionato.

I due dunque sembrano essere una coppia ideale d’attacco. Si conoscono bene, dentro e fuori dal campo. La Roma, è la convinzione di Mourinho, con il tandem Dybala-Morata può fare grandi cose. E può avere quella svolta in attacco che serve come il pane a una squadra a corto di gol.

Fonti: Il Messaggero / Corriere dello Sport