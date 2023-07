Roma, è un mercato dei “no”. Ecco l’offerta per Sanches respinta dal PSG

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Uno stillicidio di no davanti alle richieste di prestiti. La Roma incassa un altro rifiuto dopo quelli per Scamacca e Sabitzer, stavolta la risposta negativa è per Renato Sanches.

Un no che fa più rumore, dato che nemmeno l'”amico” PSG apre all’idea di cedere a titolo temporaneo un proprio calciatore in esubero in questa fase del mercato. Tiago Pinto non dispera, convinto di poter arrivare a dama con Sanches più in là. E Mourinho non può far altro che attendere.

La Roma aveva formulato la sua offerta per il centrocampista portoghese: un milione di euro per il prestito oneroso, e 12 per il diritto di riscatto. Una proposta rispedita al mittente dai parigini: senza obbligo Renato Sanches non si muove.

Il problema per Pinto rimane lo stesso da settimane: in questo momento la Roma non può esporsi economicamente. Prima bisogna cedere i tanti calciatori sulla lista dei partenti: da Ibanez a Karsdorp, passando per Spinazzola. Creando spazio salariale che dia respiro al transfer balance. Concetti e termini finanziari che mal si sposano con i sogni di mercato dei tifosi e le necessità di Mourinho.

Fonte: La Repubblica