Mou mago social: chiama Morata e spinge sui Friedkin

AS ROMA NEWS – Mourinho spinge per avere Morata. E il suo particolare pressing sulla società viene attuato con la solita strategia mediatica: i messaggi social.

Un aspetto in cui l’allenatore portoghese è un vero e proprio mago. E così negli ultimi giorni lo Special One ha ricominciato ad utilizzare Instagram per mandare segnali più o meno criptici ai Friedkin oltre che alla sua enorme platea di follower.

Tutti hanno un unico comune denominatore: Alvaro Morata. Il primo risale a qualche giorno fa: Mou si immortalava intento a mangiare un ghiacciolo. Alla mora. Il secondo è di mercoledì, quando il tecnico pubblica una foto dove si vede il suo viso in primo piano, e dietro, su un orologio, compare solo il 19, numero di maglia dell’attaccante spagnolo.

Ieri poi l’ultimo messaggio. Mou pubblica una foto con Drogba al Chelsea e scrive: “Nel 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo tizio”. Ergo: ho chiesto Morata, dite che non segna molto e costa troppo ma fidatevi di me. Pochi minuti dopo è comparso un like. Indovinate di chi? Morata appunto.

I due si cercano, e si vogliono. Mou lo sta marcando stretto. E cerca di lanciare segnali ai Friedkin, che avranno l’ultima parola sul giocatore. I texani però, per accontentare il prprio allenatore, dovrebbero effettuare investimento lordo da 60 milioni o giù di lì (stipendio incluso) per un giocatore che il prossimo 23 ottobre compirà 31 anni. Certamente troppo per una società che a settembre scorso ha firmato il “settlement agreement” con la Uefa ed è obbligata a rispettare i paletti finanziari che le impongono di non spendere senza aver incassato. Lo Special One però non si arrende.

