L’INTERVISTA | Villas-Boas incorona Mora: “Farà felici i romanisti, può diventare un top mondiale”

André Villas-Boas non ha dubbi sul futuro di Rodrigo Mora. Il presidente del Porto, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato del talento portoghese passato alla Roma in estate dopo una lunga trattativa. Un addio doloroso per il club lusitano, ma maturato anche per la volontà del giocatore di trovare maggiore spazio. “Rodrigo voleva andare e la concorrenza in squadra era tanta. È un talento immenso che renderà felici i romanisti”.

L’investimento è stato notevole per un 19enne.

“Troverà il suo spazio e incanterà Roma, ne sono sicuro. Ha personalità e qualità tecniche non comuni e vuole avere una grande carriera”.

Al Porto non poteva averla?

“Era un idolo per i tifosi, un gioiello della nostra formazione, ma alla fine questa grande competitività in squadra lo ha portato ad avere un minutaggio che lui pensava non fosse sufficiente. Così abbiamo deciso di ascoltare delle offerte e la Roma è stata davvero decisa nel prenderlo”.

Gasperini in cosa può migliorarlo?

“Io adesso faccio il presidente, non più l’allenatore”.

Però conosce Mora meglio di tutti.

“Penso sia un talento tecnicamente tra i migliori in circolazione e in futuro, con il lavoro tattico di un maestro come Gasp, può diventare un top mondiale”.

Anche fisicamente?

“Beh, non può diventare alto un metro e ottanta. E se parlate di muscoli direi di no, ha già abbastanza qualità nei piedi”.

FONTE: Corriere dello Sport