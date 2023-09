L’Italia batte l’Ucraina e torna a respirare: decide una doppietta di Frattesi, Cristante in campo nel finale

AS ROMA NEWS – Vittoria importantissima per l’Italia che questa sera tra le mura amiche di San Siro batte per 2 a 1 l’Ucraina e strappa tre punti pesanti in chiave qualificazione ai prossimi Europei.

Decisiva la doppietta di Davide Frattesi realizzata dall’ex Sassuolo nel primo tempo. Prima dell’intervallo però arriva la rete di Yarmolenko a riaprire il match.

Nella ripresa l’Italiai ha le chance per chiudere il match, ma le fallisce. L’Ucraina però non spaventa gli azzurri che vincono la prima partita del nuovo corso firmato Spalletti.

Solo tribuna per Spinazzola, mentre Bryan Cristante è subentrato a Barella all’83esimo di gioco, con il ct che gli ha preferito lo juventino Locatelli in regia.

Giallorossi.net – A. Fiorini