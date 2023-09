Spinazzola non convince la Roma, a fine anno sarà divorzio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sembra essere arrivata ai titoli di cosa l’avventura in giallorosso di Leonardo Spinazzola, scrive oggi Leggo (F. Balzani). Il terzino spera di convincere la Roma a rinnovargli il contratto, in scadenza 2024, ma le sue prime apparizioni stagionali rendono difficile tale ipotesi.

Pochi assist (la Roma è penultima in A per passaggi vincenti dagli esterni da 2021), coperture difensive rivedibili e i primi fischi di una tifoseria che in estate avrebbe voluto altro. Tiago Pinto ha aspettato offerte per il suo terzino, ma a parte qualche sondaggio arabo (respinto) nulla si è mosso. Tutto fermo sul fronte rinnovo, con il club che al momento non ha nessuna intenzione di discuterne, anche perché Spina guadagna circa 3 milioni.

A fine anno, quindi, le strade dovrebbero separarsi. Nel frattempo però c’è una intera stagione per riprendere la gloria perduta. Dalla sua parte la concorrenza è rappresentata da Zalewski, più giovane e affamato. Ma con un rendimento in discesa proprio come Leonardo, che oggi farà ritorno a Trigoria.

