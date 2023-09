Preparazione atletica e Paredes in regia, i dubbi dei quotidiani sulla Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa della riscossa in campionato, con la Roma che attende la sfida interna contro l’Empoli per cominciare a vincere, i giornali oggi in edicola mostrano i loro dubbi su due aspetti in particolare della rosa giallorossa: la preparazione atletica svolta in estate e la scelta di puntare su Paredes in regia per sostituire Matic.

A puntare il dito contro la scelta di svolgere il ritiro precampionato a Trigoria, e poi in Portogallo, è l’edizione odierna de La Repubblica (P. Torri), che si domanda come mai Romelu Lukaku, arrivato senza aver svolto la preparazione col Chelsea, sia apparso in condizioni migliori degli altri calciatori giallorossi scesi in campo contro il Milan.

Il calcio scadente mostrato dalla squadra di Mourinho e gli infortuni che stanno subito falcidiando la rosa sono gli altri aspetti che mettono in dubbio la bontà del lavoro svolto durante l’estate.

Di diverso genere invece le perplessità della Gazzetta dello Sport (A. Vocalelli), che oggi punta il dito contro Leandro Paredes: “Scelta azzardata”, “Fa rimpiangere le qualità di Matic”, “E’ un mistero”, scrive il giornale riguardo all’argentino, ieri in campo nei minuti finali con la sua nazionale.

“La sensazione è che per adesso Paredes non sia né carne né pesce. Sarà per questo che la Roma ha cominciato il campionato a dieta di punti?”, il giudizio spietato della Gazzetta.

Fonti: La Repubblica / La Gazzetta dello Sport