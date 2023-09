Mou nasconde la Roma per l’Empoli

AS ROMA NEWS – Arrivati a metà settimana, con la gara di domenica sera contro l’Empoli sempre più vicina, la Roma ha deciso di “nascondere” la squadra agli occhi dei media, non pubblicando foto o video degli ultimi allenamenti svolti a Trigoria.

Massimo riserbo sulle condizioni fisiche dei tanti calciatori acciaccati, e quindi in dubbio per la partita contro i toscani: da Mancini a Aouar, da Renato Sanches a Dybala, nessuno (a parte forse Mourinho) sa chi di questi ce le farà a recuperare.

Qualche notizia in più si spera di averla tra oggi e domani, quando a Trigoria faranno ritorno i nazionali. Romelu Lukaku rientra nella Capitale carico a pallettoni dopo la doppietta all’Estonia: il belga avrà una maglia da titolare domenica sera. Al suo fianco dovrebbe esserci Paulo Dybala, il cui rientro però è avvolto dal mistero.

Così come quelli di tutti gli altri infortunati: al momento è difficile pensare a una presenza in campo dal primo minuto di Pellegrini, Aouar e Renato Sanches senza avere certezze del loro rientro in gruppo. Mourinho per ora preferisce tenere nascosti gli allenamenti, ma le cose potrebbero cambiare già oggi, quando i primi nazionali torneranno a varcare i cancelli di Trigoria.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport