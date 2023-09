Super Lukaku con il Belgio: doppietta e assist per Big Rom, Estonia travolta (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prestazione super per Romelu Lukaku, partito nuovamente titolare nella partita del Belgio giocata questa sera contro l’Estonia, valida per la qualificazione ai prossimi Europei.

Un’ora di match per l’attaccante giallorosso, assoluto protagonista nella larga vittoria dei padroni di casa: un assist e due gol nella ripresa, firmati entrambi con il destro, uno incrociato e uno sul secondo palo, per Lukaku.

Il giocatore ha lasciato il campo al minuto 61 per fare spazio al compagno di squadra Openda. Una prestazione davvero incoraggiante per Lukaku, che domani rientrerà a Trigoria e si metterà a disposizione di Mourinho per la partita di domenica contro l’Empoli.

🚨GOAL | Belgium 4-0 Estonia | Lukaku (2)pic.twitter.com/OhCTHT5JKf — VAR Tático (@vartatico) September 12, 2023

🚨GOAL | Belgium 3-0 Estonia | Lukakupic.twitter.com/Qa2UMVfpPz — VAR Tático (@vartatico) September 12, 2023

Poter contare su un Lukaku in queste condizioni sarà di sicuro un’ottima notizia per i giallorossi, a caccia di punti dopo un avvio negativo di campionato.

Giallorossi.net – A. Fiorini