LIVE! Arriva Saelemaekers, ma solo in prestito: il belga atterrerà a Fiumicino alle 9:10

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il belga Alexis Saelemaekers sta per atterrare a Roma, pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.

Il giocatore atterrerà a Fiumicino alle 9:10, poi svolgerà le visite mediche e quindi diventerà un nuovo calciatore della Roma. Lo farà però solo in prestito: il Milan non ha trovato la quadra con Abraham e con i giallorossi per uno scambio a titolo definitivo, dunque l’affare si farà solo con questa formula.

Saelemaekers sarà un jolly prezioso per l’attacco di De Rossi, potendo giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Abraham invece proverà a riscattarsi al Milan, e a fine stagione farà rientro a Trigoria.

SEGUONO AGGIORNMENTI…

