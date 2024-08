“ON AIR!” – PIACENTINI: “Se salta Konè mi aspetto le dimissioni di De Rossi, Ghisolfi e Souloukou”, CORSI: “Caos totale, anche tra i giocatori”, TORRI: “Dalla Roma silenzio agghiacciante”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Complicato dare un giudizio in questo momento, si va da Skriniar e Konè a Djalò e nessun altro… La differenza la fa Konè? Beh oddio, anche il difensore centrale, perchè Djalò male male… Se alla fine dei giochi dovesse arrivare solo Tiago Djalò e non Konè, non ti dico che De Rossi si dimetterà, ma almeno una dichiarazione da parte sua me l’aspetto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono veramente provato…vedo improvvisazione totale su tutto. Aspettiamo, manca ormai pochissimo. Ma se la Roma non dovesse riuscire a prendere Konè, perchè il Milan si è rifatto sotto grazie a te, con uno scambio di prestiti a suo vantaggio…se il Milan ora prendesse Konè sarebbe il delitto perfetto e sarebbe la dimostrazione che non ci si può improvvisare a certi livelli. Skriniar? Sarebbe una bella toppa, ma sempre una toppa resta. Konè per me fa la differenza, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche per la percezione che dà all’esterno questa società. Se non arrivasse Konè mi aspetto che saltino delle teste importanti alla mezzanotte di oggi: De Rossi si dovrebbe dimettere, e insieme a lui anche ds e amministratore delegato…Se De Rossi non si dimettesse sarebbe complice…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il nome che la Roma sta sondando in questi minuti è Milan Skriniar del PSG…questa è l’idea. Non Djalò, che è stata messo in standby dalla Roma. Fra l’altro Roma e Paris Saint Germain sono club amici, e De Rossi ha un ottimo rapporto con Luis Enrique… Dimissioni di De Rossi in caso di mancato arrivo di Konè? Perchè vogliamo buttare la croce addosso a lui…La prima cosa che dovrebbe fare il proprietario semmai sarebbe dover cacciare via sono tutti i dirigenti. Altrimenti si fa passare il messaggio che l’infame è De Rossi, sappiamo come funziona in questa città…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Danso è un gran bel giocatore, si sapeva. Fa le visite mediche e la Roma dice che non passa per problemi al cuore. Io non ne parlo, perchè non ne so niente… Ma il Lens si avvelena subito, e dice “ma che state a dì“. La Roma torna su Djalò, che è una pippa che levate…solo che De Rossi non è convinto. Intanto è stato bloccato Bove, perchè se la Roma non riesce a prendere Konè allora deve restare…è il caos. C’è grandissima confusione… Konè è buono, ma ha avuto qualche problema fisico, però ora mi prendo tutto. Ora sono allo sbando un po’ tutti, anche qualche calciatore, e domenica c’è la Juventus…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma non è convinta di Tiago Djalò, e in queste poche ore rimaste proverà a prendere qualcun altro. Con il francese è tutto fatto, ma la Roma prima di formalizzare il tutto proverà a fare altro. Bove oggi dovrebbe andare all’Eintracht, e questa dovrebbe essere la giornata di Manu Konè: De Rossi è abbastanza certo che arrivi, e con lui e un difensore si dovrebbe concludere il mercato folle della Roma… Danso? Se la Roma avesse deciso di non portare a termine l’affare l’operazione lo capirei, perchè il giocatore, anche se avesse ricevuto l’idoneità, sarebbe stata temporanea e periodicamente bisognava sottoporlo a dei test per avere questa idoneità…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Dopo quattro anni di silenzi ci stupiamo che la Roma non faccia sapere niente riguardo al mancato acquisto di Danso? Dal gennaio scorso non c’è un dirigente della Roma che parla. E’ un silenzio agghiacciante, che non mi sorprende. Leggo che oggi Danso sarebbe stato sottoposto a nuove visite, ma il comunicato del Lens l’ho trovato infastidito. Vediamo…il sospetto che far saltare Danso per prendere Konè potrebbe essere malizioso, ma ci può stare…non vi nascondo che l’ho pensato anche io, ma non lo avrei ufficializzato…Vediamo che succede oggi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Danso ha sostenuto le visite mediche e per alcuni parametri di cui non parlo per privacy secondo la Roma erano necessari ulteriori esami. Ma il Lens ha pubblicato un comunicato dichiarando che il trasferimento era saltato. Danso sono 4 anni che gioca col Lens, in coppa, in nazionale…secondo il Lens quello era un problema superabile. La cosa che non mi torna è che la Roma continuava a dire che ci sarebbero stati nuovi esami, poi dopo pochi minuti è arrivato il comunicato del Lens. Djalò?Non gioca da due anni… Konè? Secondo me arriva: nel momento in cui non spendi 25 milioni per Danso, puoi girarli sul francese. L’agente è a Roma, io penso che si chiuda per Konè…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il mercato della Roma? Evitiamo di parlarne…Io ero perplesso prima, figuriamoci ora che sta succedendo tutto questo. Il mercato è lungo e tortuoso, ma dovevi prenderti il tempo giusto per non arrivare a questa situazione…Il problema è che il tuo primo acquisto di questa estate è stato Le Fee, una cosa che davvero non capisco, faccio troppa fatica…”

Redazione Giallorossi.net

