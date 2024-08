SORTEGGIO EUROPA LEAGUE LIVE: la Roma sta per conoscere il suo cammino in coppa. Al via l’evento, presentate le squadre partecipanti

AS ROMA NEWS – La Roma sta per conoscere le sue avversarie nella nuova Europa League 2024/2025, con una formula che si accosta a quella ideata anche per la Champions League.

Ci sarà un gruppo formato da 36 squadre, suddivise per fascia in base al ranking UEFA. Ogni formazione dovrà affrontare due avversarie per ciascuna delle quattro fasce per un totale di 8 partite, quattro in casa e quattro in trasferta: i giallorossi non potranno incontrare la Lazio, essendo proibiti incroci tra squadre dello stesso paese (a meno che non abbiano più di 4 club in gara).

Le prime otto squadre accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre dal nono al ventiquattresimo posto si disputeranno spareggi di andata e ritorno per conquistare gli ottavi. Tutte le altre saranno eliminate. Non sono previste “retrocessioni”, nè dalla Champions verso l’Europa League, né da quest’ultima verso la Conference.

LA DIRETTA DEL SORTEGGIO

Ore 13:00 – Al via l’evento. Ora verranno presentate le squadre che parteciperanno alla competizione europea e poi verranno illustrate sia le novità della nuova edizione dell’Europa League che le modalità dell’estrazione.

Ore 12:55 – L’inizio dell’evento è previsto per le ore 13. Di seguito le quattro fasce con tutte le squadre partecipanti alla competizione.

PRIMA FASCIA: Roma, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht Francoforte, Tottenham, Lazio, Slavia Praga.

SECONDA FASCIA: Real Sociedad, Az, Braga, Olympiakos, Lione, Paok, Fenerbahce, Maccabi, Ferencvaros.

TERZA FASCIA: Qarabag, Galatasaray, Bodo Glimt, Viktoria Plzen, Union Saint Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Malmo.