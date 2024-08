Terremoto Roma: salta Danso, arriva Djalò. E ora duello al fotofinish col Milan per Konè

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un finale di mercato a dir poco movimentato quello della Roma, che nella serata di ieri ha vissuto ore sportivamente drammatiche.

Tutto nasce, ufficialmente, dalle visite mediche non superate di Kevin Danso, l’acquisto top per la difesa che aveva messo un po’ tutti d’accordo. Un affare col Lens da 25 milioni, saltato nella giornata di ieri dopo che il calciatore non ha superato i test di idoneità fisica.

Da qui la frenata della Roma, che è poi diventato un rapido dietrofront: niente affare col Lens (che in un comunicato si è interrogato sui veri motivi del mancato trasferimento, sottolineando l’integrità fisica del giocatore) e virata su Tiago Djalò della Juventus, un affare che chiuderà in prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni.

La stranezza di questo improvviso cambio di programma potrebbe essere legato anche al mancato trasferimento a titolo definitivo di Abraham: lo scambio con Saelemaekers si farà, ma solo in prestito. Dunque la Roma non incasserà quei 10 milioni di euro dalla cessione del centravanti inglese, necessari per andare all’assalto di Manu Konè, la priorità di De Rossi per questo finale di mercato.

Ora che però Ghisolfi avrà a disposizione i soldi “risparmiati” dal mancato arrivo di Danso, il ds proverà a chiudere questo movimentatissimo mercato portando a Trigoria il centrocampista del Borussia Monchengladbach. Ma non sarà per niente scontato: mancano poche ore alla chiusura del mercato, e i giallorossi devono correre. E battere sul traguardo il Milan, che dopo aver risparmiato i soldi dell’acquisto di Abraham può tornare su Konè. Insomma, anche questo giovedì 30 agosto, ultimo giorno di calciomercato (si chiude a mezzanotte) si preannuncia decisamente movimentato.

Giallorossi.net – A. Fiorini

