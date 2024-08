Oggi alle 13 il sorteggio della nuova Europa League: Roma in prima fascia, Manchester Utd e Tottenham le squadre da battere

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma conoscerà oggi, alle ore 13 a Montecarlo, le sue avversarie nella nuova Europa League, in una modalità che l’avvicina a una sorta di “Champions-2”.

La diversità (notevole) sta tutta, o quasi, nel montepremi, qui poco più di un quinto del torneo più importante: non 2,5 miliardi, ma 565 milioni totali, 100 in più dell’edizione precedente.

Questa la nuova formula: trentasei finaliste raggruppate in un unico gruppo e con una sola classifica. Le prime otto voleranno agli ottavi di finale, dal 9° al 24° posto si giocheranno i playoff, le ultime dodici invece torneranno direttamente a casa fino alla prossima stagione. L’altra grande novità è che stavolta non ci saranno più squadre retrocesse dalla Champions.

Roma e Lazio saranno in prima fascia, e inizialmente non potranno incontrarsi, non essendo permessi derby tra squadre della stessa nazione nelle prime sfide. Le big da battere? Manchester United, Tottenham e Porto.

Fonti: Corriere della Sera / Il Messaggero / Corsport