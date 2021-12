ATALANTA-ROMA: 1-4 (1′, 82′ Abraham, 27′ Zaniolo, 45′ Muriel, 72′ Smalling). Mou serve il poker a Gasp, i giallorossi tornano grandi

AS ROMA NEWS – Prova di maturità per la Roma, che questo pomeriggio alle 15 è di scena al Gewiss Stadium di Bergamo per affrontare l’Atalanta.

I nerazzurri di Gasperini sono una delle compagini più in forma del campionato e arrivano a questa sfida dopo una serie di vittorie pesanti che li stanno lanciando in piena corsa scudetto. La squadra di Mourinho invece è ancora alla ricerca di un’identità e parte nettamente sfavorita.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! Una grandissima Roma distrugge l’Atalanta con un poker spettacolare nel segno di Abraham e Zaniolo. Grandissima prova di Smalling, anche lui a segno, come di tutto il collettivo. I bergamaschi erano rientrati in partita solo grazie a uno sfortunato autogol. Vittoria pesante anche per il morale della squadra.

91′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: fuori un grandissimo Abraham dentro Bove, fuori anche Veretout, dentro Kumbulla.

90′ – Tre minuti di recupero.

89′ – Grande chiusura di Rui Patricio su Zapata.

88′ – CAMBIO ROMA: dentro Calafiori, esce Mkhitaryan.

85′ – Malinovcskyi di potenza dal limite manda alto non di molto.

82′ – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOLL!!! ABRAHAM! Destro potente sul secondo palo a battere Musso dopo una perfetta ripartenza giallorossa !

80′ – Ultimi dieci minuti: la Roma regge, Atalanta all’attacco alla disperata.

78′ – DOPPIO CAMBIO ATALANTA: dentro Mahele e Zappacosta, fuori Hateboer e Pezzella.

74′ – Ammonito Mancini per una trattenuta.

72′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! SMALLING!!! Segna di piede l’inglese dopo un piazzato perfetto di Veretout che lo smarca sul secondo palo!!

70′ – CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori Zaniolo.

69′ – ANNULLATO! Il Var cancella il gol per un fuorigioco! Si resta sul 2 a 1 per la Roma.

68′ – GOL DELL’ATALANTA: segna Zapata dopo un calcio d’angolo.

64′ – CAMBIO ATALANTA: dentro Miranchuk, fuori Pasalic.

60′ – La partita resta molto combattuta, con la Roma che lotta e per ora regge bene la pressione dell’Atalanta cercando di ripartire.

53′ – Zaniolo ancora centralmente prova a liberare il sinistro: conclusione troppo debole, blocca Musso.

49′ – Ammonito Ibanez. Atalanta ripartita forte, la Roma si difende.

46′ – Si riparte. Nell’Atalanta dentro Malinovskyi al posto di Ilicic

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti due a uno dopo un primo tempo quasi perfetto. I giallorossi colpiscono con Abraham e Zaniolo, oggi scatenati, poi reggono benissimo le offensive dei bergamaschi, ma nel finale vengono battuti da uno sfortunatissimo autogol di Cristante su tiro di Muriel. Partita riaperta, davvero un peccato.

45’+1′ – GOL DELL’ATALANTA: segna Muriel ma è decisiva una deviazione sfortunatissima di Cristante.

45′ – Tre minuti di recupero.

39′ – Ora il problema fisico è per Veretout: torsione al ginocchio dopo un contrasto.

37′ – Problema alla caviglia per Karsdorp, non è al meglio.

34′ – CAMBIO ATALANTA: dentro Muriel, fuori Djimsiti.

30′ – OCCASIONE ATALANTA: Ilicic smarca Toloi in area, conclusione sul primo palo che Rui Patricio è bravissimo a deviare in angolo.

27′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! ZANIOLO!!! Grandissimo gol di Nicolò che, dopo un controllo di tacco e il successivo assist di Veretout, entra in area, difende palla, e col sinistro batte sul primo palo il portiere dell’Atalanta!!

25′ – Occasione sprecata dalla Roma! Abraham bravissimo a controllare palla sulla trequarti, ma sbaglia il lancio rasoterra per Mkhitaryan che sarebbe andato solo in porta!

20′ – OCCASIONE ATALANTA: conclusione dal limite di Pezzella ben indirizzata in porta, Rui Patricio salva in angolo.

15′ – Grande intensità in campo. La Roma l’ha messa subito nel modo migliore, l’Atalanta ora attacca a testa bassa lasciando ancora più spazi. I bergamaschi stanno protestando tantissimo con l’arbitro, vogliono buttarla sui nervi, e Zaniolo, già ammonito, deve stare molto attento.

9′ – Ammonito Zaniolo: fallaccio ingenuo che gli costa un giallo inutile.

8′ – Punizione non concretizzata: Veretout calcia alto da ottima posizione.

7′ – Ammonito De Roon, costretto a fermare un contropiede di Zaniolo. Punizione dal limite per la Roma.

2′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! ABRAHAM!! Azione splendida orchestrata da Zaniolo e Tammy che entra in area e batte il portiere dopo una percussione centrale! Roma subito avanti! Ma che azione di Abraham e che duetto con Zaniolo!

0′ – Fischia Irrati, comincia Atalanta-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI DAL GEWISS STADIUM

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento confermando le anticipazioni di Sky Sport: Ibanez ce la fa e parte titolare, in attacco riproposto il tandem Zaniolo-Abraham.

Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata.

Ore 13:48 – Sky Sport annuncia la formazione ufficiale della Roma che tra poco scenderà in campo per affrontare l’Atalanta, ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

Ore 13:00 – Due ore circa al fischio d’inizio del match. Cielo sereno sopra il Gewiss Stadium, terreno di gioco in buone condizioni. La forte scossa di terremoto che ha colpito la provincia di Bergamo non ha messo a rischio il match. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

ATALANTA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata. All.: Gasperini.

A disp.: Sportiello, F. Rossi, Demiral, Zappacosta, Koopmeiners, Pessina, Mahele, Lovato, Miranchuk, Malinovskyi, Piccoli, Muriel.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

ASSISTENTI: Alassio e Zingarelli.

QUARTO UOMO: Colombo.

VAR: Nasca.

AVAR: Tolfo.

Giallorossi.net – A. Fiorini