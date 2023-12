(LIVE!) BOLOGNA-ROMA: 0-0. Belotti di testa impegna severamente Ravaglia!

AS ROMA NEWS – Comincia il mese terribile per la Roma, col ciclo degli scontri diretti già iniziato con il pareggio casalingo contro la Fiorentina di una settimana fa. Oggi i giallorossi saranno di scena al Dall’Ara per affrontare il Bologna.

Gli emiliani sono senza dubbio la squadra rivelazione di questo campionato, fino a ieri al quarto posto in classifica a pari punti proprio con i capitolini. La sfida si preannuncia molto complicata per i ragazzi di Mourinho, privi di diversi titolari e soprattutto della coppia Dybala-Lukaku.

Le seconde linee dovranno cercare di non far rimpiangere i titolari in questo scontro diretto che vale tanto specie per la Roma, che nelle prossime partite avrà un calendario ancora più duro. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto in diretta del match.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

33′ – Ammonito Beukema per un fallo su El Shaarawy lanciato verso la trequarti avversaria.

31′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini innesca Kristensen che cross in area per Belotti, il colpo di testa del Gallo è angolato, Ravaglia manda in corner!

26′ – Llorente! Lo spagnolo tenta di sorprendere Ravaglia con un tiro da centrocampo, la palla è nello specchio e il portiere deve mandare in angolo!

25′ – Moro colpisce duro Paredes ma Guida non sanziona col giallo.

20′ – Primi venti minuti senza occasioni da gol. Partita molto fisica, ma per ora le due difese hanno prevalso sui rispettivi attacchi.

9′ – Ammoniti sia Llorente che Saelemaekers dopo le scintille tra i due in area. Ma la Roma vede già un centrale difensivo ammonito dopo pochissimi minuti.

3′ – Partita che regala subito diversi scontri e duelli fisici. Il Bologna guadagna una punizione nei pressi dell’area.

0′ – Fischia Guida, comincia Bologna-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL DALL’ARA

Ore 17:15 – Questa la panchina giallorossa: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Renato Sanches, Bove, Azmoun, Joao Costa, Cherubini.

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: Mourinho sceglie Kristensen e Spinazzola sulle fasce, a centrocampo gioca Pellegrini, in attacco la coppia El Shaarawy-Belotti.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #BolognaRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Ore 16:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Bologna, clima piuttosto rigido. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due tecnici, diversi rebus da sciogliere nell’undici titolare giallorosso.

BOLOGNA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta.

A disp.: Bagnolini, Skorupski, Lykogiannis, De Silvestri, El Azzouzi, Lucumì, Aebischer, Fabbian, Urbanski, van Hooijdonk, Corazza, Bonifazi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti. All.: Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Celik, Karsdorp, Pagano, Pisilli, Renato Sanches, Bove, Azmoun, Joao Costa, Cherubini.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata).

Assistenti: Alassio e Melli.

IV uomo: Sozza.

Var: Chiffi.

Avar: Longo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini