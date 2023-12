Renato Sanches, il suo Bologna-Roma dura 18 minuti: Mou lo punisce e lo richiama in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ durata appena 18 minuti il Bologna-Roma di Renato Sanches. Il giocatore portoghese era stato mandato in campo da Josè Mourinho all’intervallo del match del Dall’Ara per provare a dare una scossa alla mediana giallorossa.

La mossa però si è rivelata inefficace: il centrocampista portoghese è apparso subito molto passivo e poco in partita, sbagliando i primi due palloni toccati.

Mou non ha gradito, tanto che al 64′ ha deciso di toglierlo dal campo, preferendogli Bove. Il giocatore del PSG è rimasto stupito davanti a tale scelta, ma poi ha lasciato il campo per tornare a sedersi in panchina.

Nessuno, né Mourinho né lo staff tecnico, ha degnato di uno sguardo il calciatore, che si è accomodato mestamente sul seggiolino per tornare ad assister al match. Una scelta dura del tecnico che ha voluto dare un segnale molto chiaro al giocatore, voluto fortemente da Tiago Pinto nel corso dello scorso mercato estivo.

Giallorossi.net – A. Fiorini