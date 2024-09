LIVE! Calciomercato Roma, accordo tra Zalewski e il Galatasaray. Ghisolfi chiede 11 milioni, non c’è ancora intesa tra i club

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra giornata calda sul fronte Zalewski, calciatore giallorosso che sembra ancora essere vicino a salutare la Roma nonostante il mercato in Italia sia chiuso da oltre dieci giorni.

Il Galatasaray ha inviato due emissari nella Capitale per trattare la cessione del calciatore in Turchia, forte di un’intesa che sembra essere stata trovata con il ragazzo sulla base di 2 milioni di euro per 5 anni. Ora però va trovato un accordo economico con la Roma.

Florent Ghisolfi e Lina Souloukou, scrive il portale Corrieredellosport.it, chiedono 11 milioni di euro per cedere il 22enne, cifra ritenuta eccessiva dal Galatasaray visto che il polacco è in scadenza di contratto.

Nella giornata di oggi dunque si continuerà a trattare: al momento dunque sembra esserci il sì di Zalewski al trasferimento, ora va trovata una quadra tra i due club sul prezzo del cartellino.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!