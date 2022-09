(LIVE!) EMPOLI-ROMA, le formazioni ufficiali: Mou non cambia, Cristante e Matic a centrocampo

AS ROMA NEWS – Terza trasferta consecutiva per la Roma, che dopo i brutti ko rimediati contro Udinese e Ludogorets questa sera è di scena al Castellani per provare a ripartire.

Di fronte c’è l’Empoli di Zanetti, una squadra ben organizzata e con alcune individualità da cui guardarsi. La Roma però parte nettamente favorita come valori assoluti, e dovrà assolutamente provare a strappare tre punti importantissimi per scacciare una possibile crisi.

Vi lasciamo alle ultime notizie in diretta dal Castellani, e quindi alle emozioni del match con la nostra consueta diretta testuale.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA DAL CASTELLANI

Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale dell’Empoli: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi,; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca, Satriano Lammers.

Ore 19:45 – La Roma annuncia il proprio schieramento ufficiale: Mou non cambia e conferma il 3-5-2 con Cristante e Matic a centrocampo.

Ore 19:27– Sky Sport comunica la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici che scenderà in campo tra pochi minuti: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham.

Ore 18:45 – Cielo sereno sopra Empoli, clima gradevole. Terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Empoli e Roma.

EMPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. All.: Zanetti.

A disposizione: Perisan, Ujkani, De Winter, Cacace, Grassi, Akpa Akpro, Guarino, Walukiewicz, Fazzini, Henderson, Cambiaghi, Bajrami, Ekong.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Keramitsis, Vina, Camara, Bove, Volpato, Zaniolo, Belotti, Shomurodov.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

GUARDALINEE: Di Iorio e Affatato.

IV UOMO: Pezzuto.

VAR: Chiffi.

AVAR: Galetto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini