(LIVE!) FEYENOORD-ROMA, le formazioni ufficiali: c’è Bove a centrocampo, riposa Cristante. In attacco spazio a Zalewski

AS ROMA NEWS – Terza sfida in tre anni tra la Roma e il Feyenoord, con gli olandesi sempre sconfitti dai giallorossi negli ultimi duelli. Stasera al De Kuip va in scena un nuovo confronto tra due club ormai rivali.

Gli uomini di De Rossi arrivano a questa partita dopo la sconfitta in campionato rimediata contro l’Inter, ma consapevoli di aver fatto progressi sul piano del gioco. La partita di stasera può dirci a che punto è il processo di crescita della Roma.

Il Feyenoord, scontato dirlo, giocherà alla morte per vendicare le sconfitte dolorose degli anni scorsi e sfatare questo tabù. Vi lasciamo al live del match con le ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e al racconto della partita, che si preannuncia molto combattuta.

LE ULTIME LIVE DAL DE KUIP

Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso a Rotterdam, ma non dovrebbe piovere. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, qualche rebus da sciogliere in casa giallorossa.

FEYENOORD-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

FEYENOORD (DA CONFERMARE): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao. Allenatore: Slot.

A disposizione: Lamprou, Van Sas, Geertruida, Lopez, Read, Arnaud, Van Den Belt, Zechiel, Milambo, Lingr, Jahanbaksh, Ivanusec, Gimenez, Sauer.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, Zalewski. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Angelino, El Shaarawy, Aouar, Cristante, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi.

ARBITRO: Petrescu (Romania).

ASSISTENTI: Ghinglueac-Grigoriu.

IV UFFICIALE: Birsan.

VAR: Popa. ASS. VAR: Hategan.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini