Mourinho: “Il mio licenziamento inaspettato quanto ingiusto. Sono stato ‘eliminato’ da chi capisce poco di calcio”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a farsi sentire attraverso il suo primo articolo apparso sul portale inglese football.com per commentare la fase finale della Champions League.

L’ex tecnico della Roma, seppur senza citarli, ha sferrato il primo colpo all’indirizzo dei Friedkin, con i quali il rapporto si è incrinato dopo l’esonero improvviso dello Special One deciso dai texani.

“Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia ​​già stato eliminato, ma perché sono stato “eliminato” da qualcuno che di calcio ne sa poco“, l’affondo dell’ex allenatore della Roma.

“Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA”, conclude Mourinho.

Fonte: Football.com

