LIVE! Gasperini: “Con Malen qui dall’inizio avremmo avuto più punti. Grande rammarico per gli ultimi due scontri diretti”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per commentare Napoli-Roma, gara valida per il campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e al termine del match.

GASPERINI A DAZN

Gran bella partita per intensità e aggressività. Avete chiuso con i giovani, forse è mancata malizia?

“Si. Probabilmente è così però noi finiamo spesso queste gare con questi ragazzi che devono crescere e mettere minuti e personalità. Sono minuti fondamentali nelle partite dove serve energia che hanno però è chiaro che alcune situazioni potevano essere tradotte meglio”.

Non si può non parlare di Malen. Ha tirato anche il rigore, è una scelta? Sembra un leader…

“Sono sempre stato straconvinto di Malen, ha le caratteristiche migliori per un attaccante: è completo, rapido, veloce, sa scambiare con i compagni e calcia benissimo. Questa squadra ha bisogno di un attaccante come lui, sta segnando con grande frequenza. Può fare sempre meglio. Se riuscissimo a recuperare anche Dybala e Soulé, che era un po’ acciaccato, diventeremmo ancora più competitivi. Il rigore? Non era facile, era pesante. Lo avevamo già visto in allenamento, lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic, ma è stato precisissimo e bravo”.

La Roma negli scontri diretti ha fatto fatica numericamente ma ha personalità, il lavoro è più che solido. Ora serve tenere durante la partita ed è la cosa più difficile.

“Credo che questo atteggiamento ce lo abbiamo sempre avuto e siamo quarti in classifica. Anche nel girone d’andata, con Malen già da prima avremmo qualche punto in più. Come atteggiamento non abbiamo mai avuto difficoltà, abbiamo perso questi scontri diretti andando vicino come risultati. Meglio nel ritorno con i pareggi con Milan e Napoli ma con grande rammarico per il risultato, perchè avremmo potuto vincerle”.

Avete sempre un buon approccio, anche nei big match…

“Abbiamo sempre avuto questo atteggiamento. Con Malen da inizio stagione avremmo qualche punto in più, ma la squadra è cresciuta. Nel girone d’andata abbiamo vinto tante partite, ma abbiamo perso gli scontri diretti. Nel girone di ritorno stiamo facendo meglio, abbiamo pareggiato con Milan e Napoli. C’è grande rammarico, siamo andati molto vicino a vincere queste due partite”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

C’è rammarico per il pareggio?

“Primo tempo siamo partiti forte, poi c’è stato il ritorno del Napoli, purtroppo è la seconda autorete che prendiamo così, anche a Udine. Una partita aperta, loro spingevano forte, noi difendevamo con ordine. Abbiamo fatto una buona partita, peccato perché eravamo andati due volte in vantaggio e c’erano tutti i presupposti per portarla a casa”.

Nella ripresa il Napoli è uscito, li è cambiata la partita.

“Non lo so, ho avuto questa sensazione il primo tempo, c’è stata una bella reazione del Napoli. Non eravamo sempre così puliti nelle uscite. Mi sembrava ci fossero tutte le condizioni più per fare il terzo gol che subire il due pari. Queste sono partite che si decidono sulle giocate. Alla fine un buon risultato per tutte e due le squadre”.

Zaragoza? Come mai il cambio di Malen?

“In questo momento Malen nei 90 minuti è esplosivo e pericoloso, può calare un po’. C’era bisogno di freschezza, in questo momento lo facciamo con ragazzi giovanissimi. Siamo mancati in esperienza ma è l’unico modo per farli crescere”.

Le squadre hanno provato a sfruttare lo spazio tra le linee: è stato lì che si è decisa la partita?

“Sì, è anche il nostro modo di giocare e anche il Napoli in questa stagione gioca così. È un modulo che si è molto diffuso, lo conosciamo bene perché lo faccio da anni. Poi quando hai un terminale offensivo come Malen, per me è l’ideale. Lui ha grandi meriti, ma questo è il modo di giocare della squadra e i compagni aiutano Donyell a realizzare quello che facciamo”.

Come lascia la Roma il Maradona? Come sta Wesley?

“Vediamo domani, ha preso una tacchettata e ha la caviglia molto gonfia. Speriamo non ci sia distorsione. Sicuramente è stata una grossa perdita, sta facendo una stagione straordinaria. Il pareggio? La squadra è in crescita, speriamo di recuperare qualche importante e guardiamo avanti”.

Continua…

Redazione GR.net