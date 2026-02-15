LIVE! Gasperini: “Con Malen qui dall’inizio avremmo avuto più punti. Grande rammarico per gli ultimi due scontri diretti”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per commentare Napoli-Roma, gara valida per il campionato di Serie A. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e al termine del match.
GASPERINI A DAZN
Gran bella partita per intensità e aggressività. Avete chiuso con i giovani, forse è mancata malizia?
“Si. Probabilmente è così però noi finiamo spesso queste gare con questi ragazzi che devono crescere e mettere minuti e personalità. Sono minuti fondamentali nelle partite dove serve energia che hanno però è chiaro che alcune situazioni potevano essere tradotte meglio”.
Non si può non parlare di Malen. Ha tirato anche il rigore, è una scelta? Sembra un leader…
“Sono sempre stato straconvinto di Malen, ha le caratteristiche migliori per un attaccante: è completo, rapido, veloce, sa scambiare con i compagni e calcia benissimo. Questa squadra ha bisogno di un attaccante come lui, sta segnando con grande frequenza. Può fare sempre meglio. Se riuscissimo a recuperare anche Dybala e Soulé, che era un po’ acciaccato, diventeremmo ancora più competitivi. Il rigore? Non era facile, era pesante. Lo avevamo già visto in allenamento, lui calcia bene anche le punizioni. Non era facile contro Milinkovic, ma è stato precisissimo e bravo”.
La Roma negli scontri diretti ha fatto fatica numericamente ma ha personalità, il lavoro è più che solido. Ora serve tenere durante la partita ed è la cosa più difficile.
“Credo che questo atteggiamento ce lo abbiamo sempre avuto e siamo quarti in classifica. Anche nel girone d’andata, con Malen già da prima avremmo qualche punto in più. Come atteggiamento non abbiamo mai avuto difficoltà, abbiamo perso questi scontri diretti andando vicino come risultati. Meglio nel ritorno con i pareggi con Milan e Napoli ma con grande rammarico per il risultato, perchè avremmo potuto vincerle”.
Avete sempre un buon approccio, anche nei big match…
“Abbiamo sempre avuto questo atteggiamento. Con Malen da inizio stagione avremmo qualche punto in più, ma la squadra è cresciuta. Nel girone d’andata abbiamo vinto tante partite, ma abbiamo perso gli scontri diretti. Nel girone di ritorno stiamo facendo meglio, abbiamo pareggiato con Milan e Napoli. C’è grande rammarico, siamo andati molto vicino a vincere queste due partite”.
LEGGI ANCHE – Cassano: “Gasperini non è felice alla Roma, il suo gioco non si vede”
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
C’è rammarico per il pareggio?
“Primo tempo siamo partiti forte, poi c’è stato il ritorno del Napoli, purtroppo è la seconda autorete che prendiamo così, anche a Udine. Una partita aperta, loro spingevano forte, noi difendevamo con ordine. Abbiamo fatto una buona partita, peccato perché eravamo andati due volte in vantaggio e c’erano tutti i presupposti per portarla a casa”.
Nella ripresa il Napoli è uscito, li è cambiata la partita.
“Non lo so, ho avuto questa sensazione il primo tempo, c’è stata una bella reazione del Napoli. Non eravamo sempre così puliti nelle uscite. Mi sembrava ci fossero tutte le condizioni più per fare il terzo gol che subire il due pari. Queste sono partite che si decidono sulle giocate. Alla fine un buon risultato per tutte e due le squadre”.
Zaragoza? Come mai il cambio di Malen?
“In questo momento Malen nei 90 minuti è esplosivo e pericoloso, può calare un po’. C’era bisogno di freschezza, in questo momento lo facciamo con ragazzi giovanissimi. Siamo mancati in esperienza ma è l’unico modo per farli crescere”.
Le squadre hanno provato a sfruttare lo spazio tra le linee: è stato lì che si è decisa la partita?
“Sì, è anche il nostro modo di giocare e anche il Napoli in questa stagione gioca così. È un modulo che si è molto diffuso, lo conosciamo bene perché lo faccio da anni. Poi quando hai un terminale offensivo come Malen, per me è l’ideale. Lui ha grandi meriti, ma questo è il modo di giocare della squadra e i compagni aiutano Donyell a realizzare quello che facciamo”.
Come lascia la Roma il Maradona? Come sta Wesley?
“Vediamo domani, ha preso una tacchettata e ha la caviglia molto gonfia. Speriamo non ci sia distorsione. Sicuramente è stata una grossa perdita, sta facendo una stagione straordinaria. Il pareggio? La squadra è in crescita, speriamo di recuperare qualche importante e guardiamo avanti”.
Continua…
Redazione GR.net
che peccato! ennesima serata beffarda per la Roma, dobbiamo imparare a chiudere prima le partite, anche se questa sera si giocava contro un ottima squadra.
La difesa titolare deve essere Ndicka Ghilardi Ziolkowski. Mancini nel 1vs1 è carente. Sia lui che Hermoso secondo me giocano di piu per equilibri di spogliatoio pero Gasperini deve essere bravo a metterli da parte piano piano. Come rincalzi sono abbastanza buoni, quindi ben vengano come giocatori da rotazione. Magari anche oggi dato che è entrato Alisson fresco, metti fuori Mancini che aveva anche il giallo e fai entrare Ziolkowski fresco al posto di Venturino o Vaz.
Potevi lasciare in campo Zaragoza e non far entrare Soulé con tanto di pubalgia, magari togliere Mancini pure ammonito e giocare con Ziolkowsky insieme a Ndicka e Ghilardi.
Mettiamoci pure che sarebbe stato il caso di tenere Malen in campo almeno qualche altro minuto.
Se vai in vantaggio al 73′ e togli Malen per Vaz, poi devi chiudere tutti gli spazi e smettere di pressare alto, perche’ non ha senso lasciare Ndika e Mancio ancora uno contro uno. Se Gasp era meno integralista stasera avevi vinto e mi dispiace anche di criticare il mister, a e’ cosi
la prossima volta che il procuratore di celik viene a chiedere 4 milioni l’anno e non glieli date, per fargli capire il perché fategli vedere il gol di Allison, detto questo non avrei fatto uscire zaragoza stava giocando bene
la squadra ha dato il massimo considerando infortuni e che in panchina hai giovanissimi senza esperienza
Vaz acerbo ma ha quasi 6 anni in meno di Alisson
rendiamoci conto
Mancini non mi è piaciuto, si è fatto ammonire subito ed era troppo lontano da Alisson nell’azione del goal
Mancini è sempre così ragazzi, sono anni che ripete gli stessi ‘errori’: se perde il contatto diretto e fisico con l’attaccante, gli resta lontano perchè, se si avvicinasse, finirebbe per farsi saltare visto che è lento. Secondo me non è un vero e proprio errore perchè è l’unica cosa che può fare visto che è davvero troppo lento (nel mondo ideale sarebbe meglio comprare un difensore più veloce, ma mi sembra che prima di vendere Mancini bisognerebbe migliorare altri ruoli della squadra..
Perché hai tolto Malen cosí prestooooooooo
Me piacerebbe sape’ er motivo der cambio de Malen … nun me pareva c”avesse problemi …
mister spero nella tua competenza.questa estate fuori pellegri dibala .se dovete fare cassa fuori mancini celik soule. e fai cassa .se vendi ndika e tieni mancini stai a 31 dinuovo.
La Roma sta costruendo una gran bella squadra ed insieme alla Juve è quella che ha prospettive di crescita superiori alle altre big. Complimenti a Gasperini ma anche a massara e ai friedkin.
In bocca al lupo per Wesley speriamo sia solo una contusione
Peccato, secondo me dopo ognuno dei due vantaggi abbiamo rinculato troppo, un po’ di braccino corto, nella speranza di difenderli. Occorreva osare di più, mettere ancora sotto più pressione i partenopei. In ogni caso un punto va bene, vediamo domenica dopo la Cremonese e se la dea vince li riprendiamo! Qualche dubbio sulla sostituzione di Malen, con il partitone che aveva fatto fin lì e non aver messo Zara nel secondo tempo a sinistra al posto di Pelle.
sarà contento Dovbyk
❤️🧡💛
Troppi infortunati che rischiano di farti costare la Champions… Prossimo anno cambiare giocatori precari e fisicamente non adatti con gente più affidabile
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.