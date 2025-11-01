LIVE! GASPERINI: “Roma da scudetto? Non partecipo a questa discussione. Dybala ha fibre di alto livello, vorrei che facesse una grande stagione” (VIDEO)

Alla vigilia dell’attesissimo Milan-Roma, gara in programma domenica 2 novembre alle 20:45, mister Gian Piero Gasperini interviene in conferenza stampa nel centro sportivo di Trigoria.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla condizione fisica della squadra e dei singoli calciatori, e sullo scontro diretto contro i rossoneri di domani sera.

Cosa ha aggiunto nella tenuta atletica di Dybala?

“I problemi sono stati gli infortuni. Le qualità sono riconosciute, per quello che riguarda la resistenza ha fibre di alto livello. La continuità è dettata dalla mancanza di infortuni, e poi si sta allenando molto bene. Ora ha superato anche psicologicamente le sue difficoltà, è convinto di recuperare velocità e spunti, e anche di tirare più forte. Io vorrei che per lui fosse una stagione importante, ha solo bisogno di continuità. Lui fra l’altro non è così vecchio, è nel momento migliore della maturità calcistica”.

E’ presto per parlare di sfida scudetto, ma Roma e Miulan sono più di semplici outsider? Cosa teme del Milan?

“Non partecipo a questa discussione sulla corsa scudetto o Champions. La Roma e il Milan hanno avuto un’ottima partenza. Posso condividere che Inter e Napoli hanno qualcosa in più, se tutti lo dicono. Il nostro obiettivo è di misurarci con queste squadre, ora lo faremo col Milan, una squadra di valore. E’ una bella occasione giocare questo tipo di partite”.

Che cosa può dare ancora di più questa Roma?

“In termini di punti è difficile fare di più. In termini di squadra, il lavoro più importante è quello quotidiano, di migliorarsi e di coinvolgere più calciatori possibile. Che si possa essere sempre più competitiva. Speriamo che i punti che riusciremo a fare saranno più efficaci”.

Cristante trequartista a occuparsi di Modric può essere riproponibile?

“Non so se giocheremo così o con un tridente diverso. Modric è un giocatore straordinario, non è facilmente limitabile, noi dobbiamo pensare al nostro tipo di gara”.

I centrocampisti segnano poco. Si può fare un salto di qualità? El Aynaoui?

“El Aynaoui sta crescendo, sta facendo bene. E’ un giocatore arrivato quest’anno, rarissimamente chi arriva da fuori entra subito e spacca. La Roma non ha segnato tantissimo, ma ha fatto gol con diversi giocatori ed è un segnale di coralità. Magari i centrocampisti non hanno segnato tolto Cristante, speriamo di farlo presto”.

E’ una squadra alla ricerca della sua migliore versione, oppure vedremo sempre tante squadre diverse?

“A me sembra che centrocampo e difesa sono molto simili. Wesley ha giocato esterno, non ha mai giocato centravanti, non vedo questa varietà. Davanti sì, perchè siamo alla ricerca di…(c’è un gatto che miagola dentro la sala stampa che interrompe la conferenza, ndr). Siamo anche parecchi, è una rosa molto folta, forse mai non ho avuto una rosa così folta numericamente. Davanti cerchiamo più soluzioni perchè prima Dybala e Bailey non c’erano. Chi ha dato continuità è stato Soulè, che ha giocato sempre. Nella partita poi hai cinque sostituzioni, e io le uso sempre, per quanto non mi piacciono, è un altro calcio dopo il Covid. Non mi piace perchè le squadre calavano, e veniva fuori chi stava meglio atleticamente. Ora sembra basket… ma ora il calcio è questo, e io le cinque sostituzioni le uso sempre”.

Novità su Ferguson? Bailey come lo ha visto in settimana?

“Dovbyk sta bene, è in crescita. Se sta bene fisicamente, fa di più. Ha fatto un bel gol contro il Parma. Ferguson ha una distorsione, salterà una settimana o due. Su Bailey abbiamo accelerato un po’, ha fatto bene col Sassuolo e questo mi ha spinto a portarlo in panchina. Evidentemente ha fatto fatica a recuperare, ma il giocatore è guarito perfettamente. Ora si tratta solo di recuperare la condizione”.

Lei e Allegri avete esperienza, quanto aiuta in termini di lucidità nei momenti topici?

“Speriamo aiuti sempre… Sicuramente se hai partite alle spalle, hai esperienza, e questo conta. Ma questo è un campionato diverso dagli altri, e ogni partita ha una lettura diversa, e dentro ogni partita ci sono tante partite, cambiano e sono molto equilibrate. Bisogna essere sempre attenti a fare le letture giuste”.

Soulè sta bene? C’ha parlato?

“Penso che stia facendo bene, è quello che sta giocando di più. Non è che esce per demerito, le sue prestazioni sono di livello e sono soddisfatto di questo”.

Su Pellegrini perchè questa gestione?

“Ha giocato sempre…Parlatemi di chi gioca. Ci sono 23 giocatori, 11 giocano e 14 stanno fuori. Pellegrini sta giocando, a Sassuolo ha fatto un secondo tempo molto buono. Ma qual è il problema? Prendete il buono da quello che c’è. Lei chi vuole togliere? Pellegrini sta giocando, e anche bene”.

