GENOA-ROMA: 0-2. Ciclone Felix, doppietta super: i giallorossi tornano a vincere

GENOA ROMA FORMAZIONI UFFICIALI – Dopo la sosta per le nazioni la Roma di Josè Moruinho torna in campo per affrontare il Genoa di Shevchenko, all’esordio sulla panchina rossoblù, nel match valido per la 13esima giornata di campionato di serie A.

I giallorossi, alle prese con tante assenze pesanti in difesa e a centrocampo, devono tentare di tornare alla vittoria dopo i brutti passi falsi precedenti. I liguri però venderanno cara la pelle e si aggrappano al supporto dello stadio di Marassi. Sarà una gara molto delicata.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – FINITA! La Roma vince due a zero, decide Felix che entra in campo a venti dalla fine e spacca letteralmente il match con due gol bellissimi e pesantissimi. La Roma merita ampiamente la vittoria e torna davanti a Lazio e Juventus in classifica. Il Genoa non ha praticamente mai tirato in porta.

94′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! FELIX! Una magia!! Gol strepitoso, destro a giro che si insacca sotto al sette! E’ la sua serata!

93′ – CAMBIO ROMA: fuori Pellegrini, dentro Bove.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – DOPPIO CAMBIO GENOA: dentro Buksa e Galdames.

87′ – CAMBIO ROMA: dentro Smalling, esce un acciaccato Kumbulla.

82′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! FELIX!!! Grandissima azione di Mkhitaryan che parte centralmente, spacca in due la metà campo del Genoa, offre un assist splendido per Felix Afena-Gyan che con un perfetto rasoterra batte il portiere avversario! L’attaccante corre ad abbracciare Mourinho!

78′ – Ammonito Sabelli.

75′ – CAMBIO ROMA: dentro Felix, fuori Shomurodov.

74′ – Ancora Mkihtaryan! Destro potente dal limite, palla che sfila a lato di poco!

71′ – OCCASIONE GENOA! Vasquez sfonda a sinistra, cross basso per Sturaro a centro area, deviazione sporca e intervento provvidenziale di Rui Patricio!

70′ – Mkhitaryan ancora pericoloso con un sinistro potente che però non inquadra la porta.

69′ – OCCASIONE ROMA: Abraham serve bene Pellegrini a centro area, il capitano cerca un dribbling di troppo e perde l’attimo.

63′ – CAMBIO GENOA: dentro Hernani, fuori Pandev.

60′ – La Roma continua ad avere il pallone tra i piedi ma non riesce a sfondare. Manca il guizzo giusto.

54′ – Ammonito Badelj per un fallo da dietro su Pellegrini.

53′ – La Roma è ripartita attaccando, manca solo il gol.

50′ – OCCASIONE ROMA! Abraham serve Mkhitaryan che dal limite calcia bene col mancino, la palla esce di pochissimo sopra la traversa!

46′ – Subito Shomurodov pericoloso: dopo un lancio di Pellegrini a scavalcare la difesa avversaria, l’attaccante controlla bene e calcia col sinistro, ma viene murato!

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: zero a zero tra Genoa e Roma. I giallorossi hanno fatto la partita e avuto le occasioni per passare, ma Shomurodov ha sprecato. Annullato un gol a Mkhitaryan. Genoa che non è mai stato pericoloso, ma il risultato resta in parità.

40′ – Ammonito Veretout per un fallo su Rovella: era diffidato, salterà Roma-Torino.

32′ – Ammonito Cambiaso per un’evidente trattenuta su Mancini.

29′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy in contropiede parte benissimo a sinistra e serve un pallone ottimo a Shomurodov in piena area, ma l’attaccante calcia alto davanti al portiere! Che errore!

20′ – La Roma sta dominando il match, ha creato un paio di occasioni e si è vista annullare un gol. Per ora però la partita resta sullo 0 a 0. Genoa mai pericoloso, e tutto chiuso sulla propria metà campo.

17′ – Abraham serve Shomurodov in area, l’uzbeko calcia col sinistro ma la conclusione è troppo debole e centrale. Sfuma una buona occasione.

14′ – GOL ANNULLATO A MKHITARYAN! Sul tiro perfetto dell’armeno dal limite col mancino c’è una leggera deviazione con la mano di Abraham, Irrati non convalida! Che beffa, la conclusione dell’armeno era stata perfetta!

8′ – Botta al ginocchio dolorante per Pellegrini, si scalda Zaniolo.

5′ – La Roma è partita bene, subito all’attacco, senza dare spazio al Genoa.

3′ – OCCASIONE ROMA! Veretout crossa bene a centro area, stacca Shomurodov che di testa però manda alto!

2′ – La Roma si è sistemata con una difesa a 3, El Shaarawy e Karsdorp larghi e Mkhitaryan che gioca da interno di centrocampo a dare una mano a Veretout e Pellegrini.

0′ – Fischia Irrati, comincia Genoa-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DA MARASSI

Ore 19:48 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Ekuban, Pandev.

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo undici titolare, confermando le anticipazioni di Sky Sport: sarà 4-4-2 con Mkhitaryan ed El Shaarawy sulle fasce e Pellegrini a centrocampo. Resta fuori Zaniolo.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per affrontare il Genoa, comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibañez; El Shaarawy, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Abraham, Shomurodov.

Ore 18:45 – Cielo molto nuvoloso sopra Genova, la pioggia ha già fatto la comparsa ed è prevista anche durante il match. Il terreno di gioco appare in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali di Genoa-Roma.

GENOA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA: Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Rovella, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Ekuban, Pandev.

A disp.: Marchetti, Semper, Vanheusden, Ghiglione, Behrami, Hernani, Galdames, Touré, Melegoni, Portanova, Buksa, Bianchi.

All. Shevchenko.

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibañez; El Shaarawy, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan; Abraham, Shomurodov.

A disp.: Fuzato, Boer, Smalling, Reynolds, Diawara, Darboe, Bove, Zaniolo, Zalewski, Borja Mayoral, Felix, Carles Perez.

All. Mourinho.

Arbitro: Irrati di Pistoia. Assistenti: Tegoni e Di Gioia. IV uomo: Manganiello. VAR: Pairetto. AVAR: Alassio.

Giallorossi.net – A. Fiorini