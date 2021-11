TIAGO PINTO: “Ho buone sensazioni, vogliamo lottare e conquistare i tre punti”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Genoa-Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita che si sta per giocare allo stadio Marassi:

Come ha visto la squadra?

“Approfittiamo della sosta per recuperare energie e recuperare qualcuno infortunato, abbiamo tanti giocatori fuori e negli ultimi due giorni abbiamo avuto brutte notizie. Il feeling è buono ma anche la motivazione lo è, vogliamo fare bene in queste nove partite”.

Le assenze del Genoa?

“Anche noi abbiamo delle assenze, sarà un match difficile come lo sono tutte le partite qua. Loro sono carichi per impressionare l’allenatore, ma anche noi vogliamo lottare e conquistare i tre punti”.