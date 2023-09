(LIVE!) GENOA-ROMA: 2-1 (5′ Gudmundsson, 22′ Cristante, 45′ Retegui). Annullato per fuorigioco un gol a Lukaku

AS ROMA NEWS – Vincere a tutti i costi. La Roma affronta la non facile trasferta di Marassi con l’obbligo di portarsi a casa l’intera posta per non restare troppo distante dalle prime posizioni in classifica.

Il pari di Torino rende sempre più complicata la rincorsa al quarto posto, e dunque oggi Lukaku e compagni devono ottenere, in un modo o nell’altro, i tre punti per ridare smalto a una classica decisamente brutta.

Il Genoa però, spinto dal pubblico di casa, non ha intenzione di fare la vittima sacrificale. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e poi al racconto del match con la nostra consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

55′ – Genoa tutto chiuso sulla propria trequarti, Roma che prova a spingere alla ricerca del gol del pari.

54′ – GOL ANNULLATO A LUKAKU! Offside del belga, in rete dopo un assist di Dybala.

46′ – Roma passata alla difesa a quattro con Kristensen e Spinazzola esterni e la coppia Cristante-Ndicka come centrali.

46′ – Al via la ripresa. Nella Roma dentro Belotti per Mancini. Nel Genoa dentro De Winter per Sabelli.

PRIMO TEMPO

45’+6′ – Finisce qui un primo tempo preoccupante. Roma sotto di un gol, col Genoa che vince 2 a 1 con merito. Partono forte i liguri che la sbloccano subito con Gudmundsson. I giallorossi giocano male ma trovano il pari grazie al solito Cristante. Nel finale però altro squillo dei padroni di casa che colpiscono ancora con Retegui. Male la difesa, impalpabile l’attacco.

45′ – Cinque minuti di recupero.

45′ – GOL DEL GENOA: Retegui. Numero di Gudmundsson, palla che arriva in area a Retegui che col destro riporta avanti i liguri.

42′ – Ammonito Mancini che stende Kutlu dopo essere stato saltato.

34′ – Ammonito Sabelli per proteste.

30 – CAMBIO GENOA: si fa male anche Strootman, dentro il turco Kutlu.

26′ – Ammonito Strootman per un brutto intervento in ritardo su Mancini. Scintille in mezzo al campo.

24′ – CAMBIO ROMA: si fa male Llorente, dentro Bove.

22′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! CRISTANTE!!! Cross perfetto di Spinazzola per Bryan che taglia benissimo in area e di testa fa uno a uno!!

21′ – Prima conclusione verso la porta della Roma, è di Paredes: palla alta.

20′ – Primi venti minuti di gioco, Roma non pervenuta al momento.

15′ – Ritmi alti del Genoa, la Roma fatica a reagire.

10′ – CAMBIO GENOA: si fa male Badelj, dentro Thorsby.

9′ – OCCASIONE GENOA: Strootman taglia dentro per Frendrup che sul secondo palo in spaccata non riesce a indirizzare verso la porta.

5′ – GOL DEL GENOA: segna Gudmundsson col sinistro dopo un assist di Strootman. Difesa della Roma a guardare.

4′ – Llorente salva su Retegui dopo un pericoloso cross dalla destra!

0′ – Fischia Orsato, comincia Genoa-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DA MARASSI

Ore 19:45 – La Roma comunica il suo undici titolare che affronterà il Genoa: Mou sceglie Kristensen e Spinazzola sulle fasce, Pellegrini torna titolare, confermata la difesa e l’attacco formato da Dybala e Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #GenoaRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma

Ore 19:43 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Martinez; Matturro, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Marassi, clima gradevole. Tra poco le formazioni ufficiali scelta dai due mister per la sfida di questa sera.

GENOA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-4-2): Martinez; Matturro, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Badelj, Strootman, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All.: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Malinovskyi, Jagiello, Kutlu, Puscas.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Aouar, Pisilli, Pagano, Bove, El Shaarawy, Belotti, Azmoun.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio

Assistenti: Scatragli-Zingarelli

IV uomo: Tremolada

Var: Mazzoleni

Avar: Paterna

Giallorossi.net – Andrea Fiorini