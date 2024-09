LIVE! Hummels in partenza da Monaco, atterra a Fiumicino alle 12:25. Un solo anno di contratto per il tedesco (VIDEO!)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il mercato della Roma sembra non finire più. Dopo Mario Hermoso, Ghisolfi piazza un altro acquisto dagli svincolati: arriva Mats Hummels.

Accordo blindato con i giallorossi, che garantiranno all’esperto centrale tedesco 2,5 milioni di euro per un contratto di un anno.

Hummels è atteso oggi nella Capitale per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso dopo una vita passata a difendere i colori di Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Mats Hummels è in partenza in questi minuti dall’aeroporto di Monaco di Baviera. Confermato l’arrivo a Roma intorno alle 12:25. Qui sotto il video del giocatore, in procinto di volare per la Capitale dallo scalo tedesco.

Next stop: Roma! Mats Hummels (35/🇩🇪) spotted at Munich Airport a few minutes ago. The World Cup winner of 2014 is on his way to Italy in order to undergo medical check at AS Roma. He is set to sign a one-year-contract with the Serie A side. 🇮🇹 🔴🟡



— Patrick Berger (@berger_pj) September 4, 2024