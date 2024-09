UFFICIALE: Hummels è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la maglia numero 15 (FOTO, VIDEO, COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Dopo Mario Hermoso la Roma annuncia Mats Hummels, svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund, per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Il tedesco firma un contratto annuale con la Roma. Questo il comunicato del club:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mats Hummels. Classe 1988, il tedesco è un difensore centrale con un’enorme esperienza internazionale.

Conta oltre 600 presenze in tutte le competizioni, nazionali e internazionali, 78 partite con la propria selezione, oltre che 16 titoli vinti tra club e nazionale, tra questi il campionato del Mondo del 2014. In carriera ha vestito le maglie di Borussia Dortmund (in due intervalli temporali) e Bayern Monaco.

Ha scelto la maglia numero 15, è il settimo calciatore tedesco della storia giallorossa. Benvenuto a Roma, Mats!“.