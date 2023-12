(LIVE!) JUVENTUS-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Ultima partita di campionato per la Roma di questo 2023. Un finale di anno col botto per i giallorossi, che questa sera sfideranno la Juventus all’Allianz Stadium.

La squadra di Mourinho arriva a questo duello contro una storica rivale col morale alto: il 2 a 0 rifilato al Napoli lascia ben sperare, anche se la partita di stasera ha un livello di difficoltà sicuramente più alto vista la condizione dei bianconeri.

La Juve sta ottenendo grandi risultati in campionato e vincendo stasera si porterebbe a soli due punti dalla vetta, occupata dall’Inter. I ragazzi di Allegri ce la metteranno tutta per portarsi a casa la vittoria, servirà una Roma al massimo per fare risultato.

LE ULTIME DALL’ALLIANZ STADIUM

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Torino, non sono previste precipitazioni. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

JUVENTUS-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Danilo, Bremer; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Massimiliano Allegri.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Iling Jr., Nicolussi Caviglia, Weah, Yildiz, Milik, Mancini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: José Mourinho.

A disp.: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Spinazzola, Renato Sanches, Pagano, Pellegrini, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Assistenti: Bindoni-Tegoni.

Quarto ufficiale: Marchetti.

Var: Mazzoleni. Ass. Var: Di Vuolo.