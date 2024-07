(LIVE!) KOSICE-ROMA: 0-0. Finisce a reti bianche un primo tempo molto noioso

AS ROMA NEWS – Seconda amichevole stagionale per la Roma, che lascia Trigoria e l’Italia per volare in Slovacchia dove questa sera affronterà il Kosice, squadra che milita nella massima serie della propria nazione.

Per i giallorossi si tratta di un test teoricamente importante per capire le condizioni della squadra, ma viste le numerose assenze sarà difficile per De Rossi testare il rodaggio dei giallorossi a meno di un mese dall’inizio del campionato.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle squadre e quindi al racconto del match amichevole con la nostra diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce qui un primo tempo molto noioso. Nessuna emozione, pochissime le giocate apprezzabili di questi 45 minuti.

45’+2′ – Bel numero di Baldanzi che viene steso al limite dell’area. La punizione calciata da Angelino si infrange sulla barriera.

45′ – Due minuti di recupero.

34′ – Pericoloso il Kosice: Fasko su punizione non calcia lontano dai pali difesi da Svilar, che però sembrava sulla traiettoria.

30′ – Bel pallone in area di Baldanzi dopo un passaggio smarcante di Le Fee, Solbakken non arriva sul pallone e l’occasione sfuma.

23′ – Cooling break per le due squadre.

21′ – Bove recupera un ottimo pallone in area avversaria, palla che arriva a Solbakken che prova a calciare col sinistro ma la conclusione viene respinta dalla difesa avversaria.

10′ – Ci prova Baldanzi con un sinistro a giro dal vertice destro dell’area di rigore, la palla esce alla destra del portiere avversario.

8′ – Roma padrona del campo: azione pericolosa dei giallorossi con un cross dalla sinistra per Sangarè che in area, tutto spostato a destra, invece di tirare prova a mettere dentro con un cross basso che viene respinto dalla difesa avversaria.

1′ – La Roma è così schierata: Darboe fa il centrale di centrocampo, con Le Fee sul centrosinistra e Bove sul centrodestra, mentre in attacco Solbakken gioca da punta centrale con Baldanzi a destra e Joao Costa a sinistra.

0′ – Al via il match!

KOSICE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

KOSICE: Sipos; Kruzliak, Gorosito, Innocenti; Fabis, Gallovic, Zsigmund, Fasko, Bokros; Pacinda, Medved. All.: Geri.

A disp.: Kira, Teplan, Magda, Dos Santos, Krivak, Jakubko, Sovic, Varga, Takac, Korba, Jones, Miljanic, Niarchos.

ROMA (4-3-3): Svilar; Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angeliño; Bove, Darboe, Le Fée; Baldanzi, Solbakken, Joao Costa. All. De Rossi.

A disp.: Ryan, Boer, Pisilli, Zalewski, Cherubini, Plaia, Graziani, Feola, Cama, Reale, Marchetti, Levak, Sugamele.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini