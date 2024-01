(LIVE!) LAZIO-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Secondo derby stagionale, con Roma e Lazio che tornano a confrontarsi dopo lo scialbo pareggio della sfida di campionato. Stavolta il terreno del contendere sarà la Coppa Italia.

In palio c’è una qualificazione alle semifinali di una competizione inizialmente sempre un po’ snobbata da club e tifosi, ma che può diventare un obiettivo importante una volta arrivati a un passo dalla finalissima.

Tante le assenze nelle due squadre: Roma decimata in difesa, Lazio che deve fare a meno di qualche calciatore in attacco. Ma lo spettacolo sugli spalti e le emozioni in campo non dovrebbe mancare, considerando l’importanza del match.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio del derby. Cielo coperto sulla Capitale, ma non sono attese precipitazioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi i rebus da sciogliere, sia nella Roma che nella Lazio.

LAZIO-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.

A disp.: Provedel, Mandas, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Cataldi, Luis Alberto, Kamada, Basic, Isaksen, Zaccagni, Saná Fernandes, Gonzalez.

ROMA (3-5-2): Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Llorente, Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola, Lo. Pellegrini, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Azmoun, Belotti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini