LEICESTER-ROMA: 1-1 (15′ Pellegrini, 67′ Lookman). I giallorossi portano a casa un pari prezioso in vista del ritorno

AS ROMA NEWS – Gara di andata della semifinale di Conference League per la Roma che questa sera affronterà al King Power Stadium il Leicester in un confronto che si preannuncia molto equilibrato.

I giallorossi dovranno stare attenti al ritmo forsennato che gli inglesi cercheranno di imporre al match con la spinta del proprio pubblico, e considerare che la sfida non si deciderà stasera, ma nell’arco dei 180 minuti.

Sarà dunque importante mantenere i nervi saldi e usare la testa, oltre che il cuore. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita. La Roma porta a casa un pareggio non disprezzabile in vista della gara di ritorno. Finisce uno a uno: giallorossi in vantaggio con Pellegrini nel primo tempo, nella ripresa il Leicester alza i ritmi e trova il pari con Lookman. Risultato giusto per quanto visto, non sono state tante le occasioni da gol. Si deciderà tutto all’Olimpico tra una settimana.

90′ – Cinque minuti di recupero.

85′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Vina e Felix, fuori Zalewski e Pellegrini.

83′ – CAMBIO LEICESTER: fuori Lookman, dentro Ayoze Perez.

80′ – OCCASIONE ROMA! Tacco strepitoso di Abraham per Oliveira che calcia potente sul primo palo, risposta di Schmeichel che manda in angolo!

78′ – OCCASIONE LEICESTER: Iheanacho calcia dal limite dopo un pallone perso da Cristante, Rui Patricio devia in angolo.

72′ – Il Leicester continua a spingere, ora la Roma è davvero in affanno. Nel secondo tempo i giallorossi non sono mai riusciti a smorzare il forcing inglese.

69′ – CAMBIO ROMA: dentro Sergio Oliveira, fuori Zaniolo.

67′ – GOL DEL LEICESTER. Azione insistita degli inglesi con Barnes che va sul fondo e crossa al centro per Lookman che anticipa Mancini e batte Rui Patricio.

63′ – Ammonito Zaniolo.

62′ – DOPPIO CAMBIO LEICESTER: dentro Barnes e Iheanacho, fuori Vardy e Albrighton.

59′ – Ammonito Vardy che stende Ibanez.

57′ – CAMBIO ROMA: Mkhitaryan non ce la fa, dentro Veretout.

55′ – Problema per Mkhitaryan, che cade a terra a palla lontana.

51′ – OCCASIONE LEICESTER: Lookman stacca liberissimo a centro area dopo un angolo dalla sinistra, fortunatamente il giocatore inglese colpisce malissimo e manda fuori.

50′ – La Roma sbaglia un paio di ripartenze che potevano essere molto interessanti, serve più qualità.

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+2′ – Finisce qui il primo tempo: Roma in vantaggio grazie alla fiammata di Pellegrini grazie alla rifinitura di Zalewski, il migliore in campo fino a questo momento. Il Leicester ha tentato una reazione, ma la difesa giallorossa ha retto bene. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

45′ – Due minuti di recupero.

42′ – Azione convulsa dentro l’area di rigore con qualche uscita non perfetta di Rui Patricio, alla fine la Roma riesce a liberare a fatica.

40′ – Ancora Maddison che rientra sul sinistro e dal limite calcia in porta, anche stavolta palla alta.

37′ – Maddison calcia sulla barriera, pericolo scampato per la Roma.

36′ – Il Leicester conquista una punizione dal limite molto pericolosa.

34′ – OCCASIONE LEICESTER: Lookman calcia potente dalla distanza, respinge con affanno Rui Patricio.

32′ – Maddison prova col mancino dalla distanza, palla alta.

29′ – Smalling salva su Lookman con uno strepitoso intervento in scicolata!

26′ – Ammonito Dewsbury-Hall per un fallo a centrocampo.

25′ – Ora il Leicester tenta una reazione, ma fino ad ora non ha creato pericoli dalle parti di Rui Patricio.

21′ – CAMBIO LEICESTER: problema per Castagne, dentro Justin.

19′ – Il Leicester ha accusato il gol, la Roma ora spinge.

15′ – GOL GOL GOOOOOOOOL!! PELLEGRINI!! Zalewski scappa via in velocità a sinistra, gran palla in profondità per il taglio del capitano giallorosso che col sinistro incrocia e batte Schmeichel!!!

8′ – Ammonito Abraham, cartellino facile per del Cerro Grande.

6′ – Avvio deciso del Leicester che cerca di schiacciare la Roma.

4′ Leicester pericoloso: Castagne di testa sul secondo palo colpisce di testa dopo un angolo dalla sinistra, palla sul fondo.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Leicester-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DAL KING POWER STADIUM

Ore 20:00 – Questa la formazione ufficiale del Leicester: Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman.

Ore 19:50 – La Roma annuncia la formazione ufficiale scelta da Mourinho: confermate le indiscrezioni della vigilia, gioca Zaniolo con Sergio Oliveira che resta in panchina.

Ore 19:35– Comunicata la formazione ufficiale della Roma, anticipata da Sky Sport. Ecco l’undici giallorosso: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto sopra Leicester ma non sono previste precipitazioni, temperatura intorno agli otto gradi. Il terreno di gioco sembra essere in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due allenatori.

LEICESTER-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LEICESTER (4-3-3): Schmeichel; Pereira, Fofana, Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Albrighton, Vardy, Lookman. All.: Rodgers.

A disp.: Ward, Justin, Söyüncü, Vestergaard, Thomas, Amartey, Mendy, Soumaré, Choudhury, Daka, Perez, Iheanacho, Barnes.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Bove, Sergio Oliveira, Felix, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Guardalinee: Yuste e Alonso Fernandez (Spagna).

Quarto uomo: Gil Manzano (Spagna).

Var: Munuera.

Avar: Hernandez.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini