LUDOGORETS-ROMA: 2-1 (72′ Cauly, 86′ Shomurodov, 88′ Nonato). Parte male il girone di Europa League, altra brutta sconfitta

AS ROMA NEWS – Primo impegno nel girone C di Europa League per la Roma, che questo pomeriggio ore 18:45 affronta il Ludogorets nel piccolo impianto di Razgrad.

I bulgari sono una formazione insidiosa, che ha una certa esperienza nelle coppe europee, ma la Roma ha una caratura tecnica differente e dovrà farla valere. Servirà quindi una prova determinata per partire al meglio nella competizione.

Vi lasciamo a tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Mourinho e poi al racconto delle emozioni del match con la consueta diretta testuale di Ludogorets-Roma.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – Finita. Seconda sconfitta consecutiva per la Roma, che cade male sul campo di un modesto Ludogorets. Parte male il girone di Europa League, subito in salita. Ora i giallorossi non potranno commettere altri passi falsi. Manca il gioco e l’entusiasmo, momento difficile per la Roma che dimostra parecchi e preoccupanti limiti.

95′ – OCCASIONE ROMA! Shomurodov incrocia col destro in area, la palla attraversa lo specchio della porta ma esce!

93′ – Ultimi assalti della Roma, Ludogorets tutto dietro a proteggere il vantaggio.

90′ – Sei minuti di recupero.

88′ – GOL LUDOGORETS: altra dormita della difesa, con Nonato che riceve palla a centro area, mette a sedere Ibanez e batte Svilar con un diagonale perfetto.

86′ – GOOOOOOOOOOOL!! SHOMURODOV! Pellegrini a destra mette un gran cross a centro area per Eldor che è bravissimo di testa a mandarla all’angolino!!

84′ – Pellegrini di testa sul secondo palo manda a lato, sorpreso dal pallone che gli è sbucato all’ultimo! Altra palla gol sprecata.

83′ – DOPPIA OCCASIONE ROMA! Prima Camara e poi Volpato di testa sfiorano il gol del pari!

82′ – Conclusione di Pellegrini dal limite, il portiere manda in angolo.

75′ – TRIPLO CAMBIO ROMA: dentro Bove, Vopato e Camara. Fuori Crisante, Mancini e Matic.

74′ – OCCASIONE LUDOGORETS: ancora Cauly che col piattone dentro l’area non trova la porta di poco. Si salva la Roma.

72′ – GOL DEL LUDOGORETS. Tutto solo Cauly entra incredibilmente in area senza nessuno che gli si opponga, il giocatore ha tutto il tempo di prendere la mira e battere Svilar. Clamoroso.

69′ – CAMBIO LUDOGORETS: dentro Rick, fuori Despodov.

68′ – Ammonito Piotrowski che stende Ibanez lanciato verso la trequarti avversaria.

67′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: fuori Belotti e Celik, dentro Shomurodov e Spinazzola,

65′ – Dopo un avvio promettente di frazione, ora i ritmi sono di nuovo calati. Pronti i primi cambi di Mou.

59′ – Piotrowski col destro dal limite impegna un attento Svilar.

57′ – OCCASIONE ROMA! Bella sponda aerea di Belotti per Dybala, l’argentino calcia col mancino sfiorando l’incrocio dei pali!

51′ – Ammonito Nedyalkov.

50′ – La Roma è tornata in campo intenzionata a spingere sull’acceleratore. Buon avvio dei giallorossi, che appaiono determinati a sbloccarla.

47′ – OCCASIONE ROMA! Dybala mette Pellegrini davanti al portiere, il capitano prova il pallonetto ma la sfera finisce sopra la traversa!

46′ – Si riparte. Nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero il primo tempo di Ludogorets-Roma. Avvio di marca bulgara, poi fase di stasi e finale di frazione nettamente a tinte giallorosse, con un palo di Mancini, e alcune buone occasioni per Dybala e Pellegrini.

45′ – Un minuto di recupero.

40′ – La Roma è cresciuta di livello nel finale di frazione, ma non riesce ancora a sbloccare il match.

38′ – OCCASIONE ROMA! Dybala calcia di controbalzo di destro, la difesa respinge prima che la palla possa arrivare in porta!

37′ – Ammonito Cafumana per fallo su Dybala.

36′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini calcia in porta dopo un assolo di Dybala, il destro lambisce l’incrocio dei pali.

35′ – PALO ROMA! Ancora Mancini di testa a cogliere il legno dopo un angolo di Pellegrini!

31′ – Il Ludogorets prova ad attaccare sugli esterni con giocate in velocità. Dopo un avvio molto promettente, ora i bulgari faticano di più a trovare spazi.

22′ – Il terreno di gioco è in condizioni pessime, e il giro palla è piuttosto complicato. Ritmi ora che si sono abbassati, poche le emozioni.

15′ – La velocità dei bulgari sta mettendo in grossa difficoltà la retroguardia giallorossa, il Ludogorets è molto bravo a ripartire appena torna in possesso palla. La Roma prova a far girare palla, per ora però non è mai riuscita a creare un pericolo dalle parti di Padt.

12′ – Pellegrini prova a calciare dal limite col sinistro, conclusione troppo centrale, blocca il portiere.

8′ – Atterrato Pellegrini in area, rigore che appare netto. Il Var clamorosamente non interviene.

4′ – OCCASIONE LUDOGORETS: Despodov va via in velocità a Mancini, entra in area tutto solo e prova a piazzarla col destro sul secondo palo, conclusione a metà strada tra tiro e cross che esce di poco!

0′ – Fischio del direttore di gara, comincia Ludogorets-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLA LUDOGORETS ARENA

Ore 17:38 – La Roma annuncia la sua formazione titolare con un tweet: in campo Svilar, Celik, Zalewski e Belotti, confermata la coppia Cristante-Matic a centrocampo, Camara e Bove in panchina.

Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale del Ludogorets: Padt; Cicinho, Witry, Verdon, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov.

Ore 17:25 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da Mourinho per la partita che comincerà tra pochi minuti, ecco l’undici giallorosso: Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match. Cielo sereno sopra Razgrad, clima mite. Tra poco vi comunicheremo le scelte ufficiali di formazione delle due squadre.

LUDOGORETS-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Cicinho, Witry, Verdon, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov. All.: Simundza.

A disposizione: Sluga, Nedyalkov, Terzlev, Gropper, Yordanov, Plastun, Dimitrov, Tissera, Souza, Georgiev, Rick, Nonato, Delev.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Tripi, Spinazzola, Viña, Camara, Bove, Shomurodov, Volpato.

ARBITRO: Pawson (Ing).

GUARDALINEE: Betts e Hussin.

IV UOMO: Jones.

VAR: England.

AVAR: Bankes.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini