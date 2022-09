LUDOGORETS-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma cade anche in Bulgaria, battuta per due a uno da un piccolo ma determinato Ludogorets.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio nel primo match del girone C di Europa League.

Svilar 5,5 – Un po’ impreciso nel gioco coi piedi fuori dalla propria area. Non ha colpe sui gol del Ludogorets. Esordio poco fortunato.

Mancini 4 – Inizio nerissimo, subito bruciato in velocità dagli attaccanti bulgari. Disastroso in occasione del vantaggio di Cauly. Colpisce il solito palo, particolare che non cambia di molto la sua valutazione. Dal 75′ Camara 5,5 – Buon ingresso in campo, tignoso e pericoloso. Peccato che anche lui si addormenti in occasione del gol del sorpasso di Nonato.

Smalling 5,5 – Senza di lui, la difesa finirebbe a brandelli. Nel finale però perde anche lui la bussola.

Ibanez 5 – Gioca benino fino a quando anche lui si addormenta, saltato con troppa facilità da Nonato in occasione del gol vittoria del brasiliano.

Celik 6 – Partita non disprezzabile del turco, che fa il suo dovere sia in fase di difensiva che di spinta. Dal 67′ Spinazzola 5,5 – Non un grande impatto nel match.

Matic 6 – Cerca di dare un po’ di vivacità a un reparto senza brio. Dal 75′ Volpato sv.

Cristante 5 – Monopasso e senza idee, prestazione mediocre. Dal 75′ Bove sv.

Zalewski 5,5 – Cerca di dare spinta sulla fascia, ma ci riesce pochino.

Pellegrini 5,5 – Sbaglia troppo davanti alla porta. Il bell’assist per il gol (inutile) di Shomurodov salva solo in parte una prestazione deludente.

Dybala 6 – L’unico giocatore che prova a dare qualità alle giocate. Spesso è costretto a prendersi palla a metà campo per tentare di dare imprevedibilità a una squadra con poche idee. I

Belotti 5 – Lontanissimo dalla forma migliore. Si apprezza solo per una sponda aerea. Davvero troppo poco. Dal 67′ Shomurodov 6,5 – Avrebbe meritato di giocare di più. Entra e fa subito un gol per niente banale. Sfiora anche la rete del pari.

JOSE’ MOURINHO 5 – La Roma affronta il primo passaggio a vuoto della stagione. La situazione va affrontata con calma, ma i segnali di allarme sono tanti e vanno risolti in fretta prima che la stagione si complichi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini