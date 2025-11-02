LIVE! MILAN-ROMA: 1-0 (39′ Pavlovic). Dentro Pellegrini e Bailey

San Siro si accende per Milan-Roma, il big match che spicca in questa decima giornata di Serie A 2025/26. In palio c’è la vetta solitaria del campionato, con la squadra di Gasperini pronta a sfruttare il pareggio del Napoli per tentare la fuga e il Milan di Allegri deciso a rilanciarsi nella corsa scudetto.
Tattica, intensità, qualità: tutto pronto per una notte che può dire molto sulle ambizioni di entrambe. Restate con noi per seguire minuto per minuto la supersfida del Meazza, con aggiornamenti in tempo reale, emozioni, commenti e analisi in diretta da San Siro.
LA CRONACA DEL MATCH
SECONDO TEMPO
51′ – CAMBI ROMA: dentro Pellegrini e Bailey, fuori El Aynaoui e Soulè.
49′ – PALO MILAN: pallone che carambola su Nkunku a due passi dalla porta, la sfera sbatte sul palo. Roma letteralmente irriconoscibile.
48′ – OCCASIONE MILAN: Leao calcia col sinistro, Svilar fa una gran parata e salva il risultato!
47′ – OCCASIONE MILAN: Svilar respinge una conclusione ravvicinata di Fofana!
46′ – OCCASIONE MILAN: Ricci calcia al volo da fuori area mandando di poco a lato.
46′ – Al via la ripresa: nessun cambio nelle due squadre all’intervallo.
PRIMO TEMPO
45′ – INTERVALLO: Milan avanti di un gol sulla Roma grazie a Pavlovic. I giallorossi devono fare mea culpa per le troppe occasioni da gol fallite, i rossoneri in evidente affanno trovano l’insperata rete del vantaggio grazie a un contropiede di Leao finalizzato da Pavlovic. La Roma sbanda e dopo aver dominato rischia di incassare nel finale di frazione anche il raddoppio di Fofana.
45′ – OCCASIONE MILAN: Fofana in piena area si divora il gol del raddoppio calciando fuori un pallone d’oro.
44′ – Nkunku calcia potente verso la porta, Svilar blocca in due tempi.
39′ – GOL DEL MILAN. Ripartenza in velocità di Leao, cross in mezzo per Pavlovic che batte Svilar.
34′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito El Aynaoui per una trattenuta su Saelemaekers.
33′ – Dybala calcia alto dal limite servito da Wesley!
25′ – El Aynaoui servito da Cristante si inserisce in area ma calcia mentre è in caduta, palla a lato.
18′ – OCCASIONE ROMA! Dybala in area calcia con l’esterno sinistro, la palla sfiora l’incrocio dei pali! Quante occasioni in meno di venti minuti, ma la palla non entra!
14′ – ROMA PERICOLOSA! Wesley in area, tutto decentrato a sinistra, calcia in porta con Maignan che respinge!
10′ – OCCASIONE ROMA! Gran cross di Soulè per la testa di Ndicka che manda a lato di un soffio! Che partenza della Roma, ma manca freddezza nella conclusione!
7′ – ROMA PERICOLOSA! El Aynaoui ha spazio per battere dal limite, conclusione un po’ troppo debole, blocca Maignan!
1′ – OCCASIONE ROMA! Errore nel rinvio di Maignan, El Aynaoui serve Cristante che dal limite calcia col piatto destro mandando di poco a lato!
0′ – Fischio di Guida, comincia Milan-Roma!
IL PREPARTITA LIVE DA SAN SIRO
Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku; Leao.
Ore 19:50 – La Roma annuncia il suo undici titolare: gioca El Aynaoui a centrocampo con Cristante trequartista e la coppia Dybala-Soulè in attacco.
📋 La nostra formazione per #MilanRoma 🐺#ASRoma pic.twitter.com/0Mic4PJyH9
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 2, 2025
Ore 19:40 – Ecco la formazione ufficiale della Roma, appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala.
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Precipitazioni su Milano nel corso della giornata, ma nel corso della partita dovrebbero attenuarsi. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre: qualche rebus da sciogliere in entrambi gli undici.
MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku; Leao. All.: Allegri.
A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello.
Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, Vasquez, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.
Arbitro: Guida.
Assistenti: Dei Giudici, Rossi C.
Quarto Uomo: Marchetti.
VAR: Di Paolo.
AVAR: Di Bello.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Noi siamo la ROMA!
E che bella Roma!!!!
7 occasioni in 19 minuti. peccato zero gol. ma non ricordo una Roma così..a Milano
Ti mangi 5 gol e al primo tiro lo prendi. Un classico del calcio. Ma che attacco penoso abbiamo …
se non segnamo questo accade… ma che bella Roma però…
La risposta a tutto questo c’è! Il grande mercato estivo del DS! Grazie Massara! Quest’anno con quei due pochi rinforzi in più che aveva chiesto Gasperini, eravamo primi senza perdere con il Torino e probabile vittoria o al massimo pareggio con l’Inter. Stasera? Vincevamo già almeno due a zero! E si permette pure di parlare peraltro!
Oggi i giocatori dovranno entrare in campo per far felici loro stessi, per il loro orgoglio, per il mister, per il nostro Gigione Proietti, per De Falchi, per noi tifosi. Forza Roma, serve l’ approccio giusto!
L’approccio giusto è quello con la testa.
Siamo davanti con 3 punti di vantaggio. Facciamoci fare la partita e freghiamoli di rimessa.
oggi è una di quelle partite chiave, non per il risultato ma per costruire la mentalità. Bisogna fare la partita e andarli a pressare non altissimi, se c’è la giochiamo e facciamo una bella partita qualsiasi risultato va bene.
Stesso modulo. Comunque il Milan è scarso come giocatori
Occhio ad Allegri che è un gran furbacchione.
se giochiamo senza centravanti personalmente è uno sbaglio
Dipende sempre come giochi. Se pensi di metterti stabilmente nella loro metà campo a palleggiare due punte guizzanti possono andare bene. Se vuoi invece far fare la partita a loro e li aspetti nella tua metà campo per aggredirli e ripartire allora serve il centravanti.
La formazione ufficiale ci dirà che partita vuole fare il Gasp.
abbiamo due risultati su tre! basta non perdere!!!
Sbancamo S.Siro, pijamose ‘sti tre punti e annamo in testa da soli! DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪💛❤️💛❤️💛❤️
ora o mai più 💪💛🧡❤️
Oggi dico Cristante.
Dajeeeee
Forza Roma
Forza forza, daje Roma, ci vuole una Roma battagliera. Perdere non sarebbe la fine del mondo, ma voglio una Roma gagliarda, che ha dato tutto.
FORZA ROMA 💝💕♥️💛♥️💛♥️💛♥️♥️♥️♥️♥️♥️💛💛💛💛💛❤️❤️❤️❤️❤️♥️♥️♥️♥️♥️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛🎇
Questo è un test importante.
Vediamo l’approccio.
Il centrocampo del Milan non è al top quindi lì si deve agire per bene creando superiorità. Non c’è Rabiot che copre Modric. I nostri due mediani li vedo molto bene insieme. Koné spero non trattenga troppo il pallone e giochi ai suoi massimi. Dybala è una sicurezza. Ci manca moltissimo Angelino. Mancini dovrà tenere a bada lo spilungone del Milan. Sarà una battaglia. Primi commenti tra il primo e il secondo tempo. Dajeeeee.
leggo troppa sicurezza, mah…. state umili.
Fateci sentire FIERI DI VOI !!!
FORZA ROMA
attacco al potere
La marcatura più attenta deve essere quella su Guida
Per me ce l’hanno già rubata, per cui non dovrei avere problemi di pressione. SWpeiamo di giocare abbastanza bene per rendergli complicato il furto.
Nella peggiore delle ipotesi rimaniamo a 1 punto dalla vetta. Questo teoricamente dovrebbe consentire di affrontare la partita senza frenesia, possiamo permettercelo
Non mi convince sta storia che siamo Favoriti, al milan mancano 2 giocatori? per andare a Milano e pretendere di essere favorito, devo essere nettamente piu forte, e la Roma non lo è, pareggio? per cosa,? si deve provare a vincere, un milan cosi non ci capita piu, anche se sarà come ripeto una partita difficilissima….
punto su El Sharawy
MA COME SI FA!! cristante solo ciabattate sa tirare
Veramente Cristante ha un gran bel tiro e lo ha dimostrato diverse volte
sonoo impazziti stasera , tre tiri in 7 minuti
Soulè e Wesley mi sembrano in forma, la squadra sta bene in campo. Daje.
mammamia che Roma!
da quant’è che non vedevamo una squadra così?
la partita è lunga e non sarà tutto così, ma adesso è un godimento
la più bella roma degli ultimi 8 anni ( dopo quella del 3-0 al barça )
ma un attaccante vero quando????? uno che fa gol! niente….
Che bella Roma… Sembra un assaggio di quello che potremmo essere
Semo padroni der campo e dovevamo sta’ in vantaggio … continuamo così, c’è solo da aggiusta’ la mira. DAJE 💪 👊
Mannaggia la precisione nel tiro
Se ne stiamo a magna’ na cifra. La squadra sembra concentrata e cacxxxxuta.
Penso che soule stasera una zeppettella la fa.
tutte ste occssioni…. diomio se me puzza de beffa…. sgrat sgrat
fin’ora bellissima impressione 💛❤️ mi ricorda quell’altra’ squadra che allenava sempre Gasperini, superiamo in meglio, forza Roma
“speriamo in meglio”
Bisogna fare la convergenza ai piedi dei nostri . Cerchiamo di prendere lo specchio della porta . Grande Roma comunque
Partita dominata, e’ davvero un sacrilegio non essere in vantaggio. Speriamo di non pagare tutte queste occasioni sbagliate. Stiamo facendo un pressing esemplare finora
la roma sta sbagliando troppo , non vorrei che sbaglia oggi , sbaglia domani …
El Ayanoui mi sta piacendo. Peccato per il giallo
Guida non se smentisce la Roma spinge e lui ammonisce
porca miseria al primo tiro abbiamo subito gol da polli.
Voglio bene a Mancini, ma deve fare il difensore e non l’attaccante
Solita leggerezza difensiva che ci portiamo dietro da troppo tempo
minino dovevamo segnare 2 gol, abbiamo i piedi fucilati, Gasperini lo aveva detto che voleva altri attaccanti, partita dominata,ma siamo in svantaggio, incredibile
Ma quando è che segnamo ? Ci sono 3 gol di scarto, il Milan lo stiamo facendo sembrare il Foggia..
Sconsolato.
Come volevasi dimostrare,primo tiro gol
se semo magnatoi 2000 gol ma come si fa???? questi alla prima occasione ci purgano, e basta
e te pareva .
Peccato non ci voleva
roma bella sicuramente ma troppe occasioni fallite i lombardi poi un tiro e un goal questa é la nostra storia….. ora dobbiamo continuare a insistere perché siamo più forti e sarebbe davvero un peccato
Perché Mancini che deve occuparsi del piú pericoloso del Milan va a fare l’attaccante in area avversaria? Ndika conferma di essere lento e Celik che é meglio da difensore che terzino
Però dobbiamo avere piu equilibrio, salire xosi Mancini è stato un po’ esagerato, ❤️💛
Uff così mi deprimo
Se non segni…..poi ti puniscono
abbiamo sbagliato l’impossibile tirando delle buste di plastica al loro portiere! Ma dai che nervoso
e te pareva
Punteggio assolutamente bugiardo.
Stiamo giocando bene, per me la riprendiamo
Troppe azioni senza la punta…Mancini voleva sopperire a questo handicap che ci penalizza e ci siamo suicidati…. speriamo che ci giri bene perché Allegri ha un culo che non lo sa nemmeno lui
il calcio è così spietato, ma la telecronaca di DAZN è da Milan TV , è tutto imbarazzante in questo paese .
Te stai a pensare alla telecronaca…. Imbarazzante è il nostro non saper tirare in porta….
Che sport è il calcio… 🤦
La Roma doveva stare 3-0..!!!
Cmq stasera un barlume di Roma Gasperiniana se vede..
Bene, speriamo di rimettere in piedi la partita..
ma leao sta sempre da solo??
Un gran bel primo tempo, con due gravi difetti: non aver segnato in una delle tante azioni e aver preso gol nel primo tiro del bilan (a dieci minuti dalla fine).
La Roma paga finora la sua disarmante incapacità nel tiro a rete. Ma questa è una storia vecchia.
Il milan mi pare dimesso e confuso.
Un vero peccato stare sotto di un gol.
Mi le sarei giocate tutte e due che avremmo beccato un gol da polli.
250 occasioni, 300 palle rubate, dominio totale, ma non la buttiamo mai dentro.
Ecchecc4220!
Se non segni… Ti segnano… È una regola
Sto rosicando a bestia
Troppo imprecisi
Roma strepitosa,ma il calcio e’ la metafora della vita! fai tanto! ma al.primo errore Zac!
se crei 6 occasioni da rete e non segni qualcosa vuol dire. il nostro problema è chiaro mancano giocatori col piede buono in attacco che non può essere solo Dybala.
una buona Roma che però fa qualche errore di troppo, col Milan non te lo puoi permettere.
Milan che ovviamente fino al gol non aveva mai tirato in porta, la solita storia.
Comunque c’è ancora un tempo e se la Roma sarà quella vista finora possiamo tornare in partita.
Daje
Ci manca il killer, troppe occasioni sprecate. Comunque stiamo giocando bene.
sto guardando la partita su dazn, approfittando della gratuità dell’evento… mamma mia il pardo… esaltatissimo sul gol e sulla successiva occasione del milan, abbastanza moscio sulle mille mila occasioni della Roma… e commenti alquanto “gufanti” verso la nostra squadra del tipo “vediamo quanto durerà questa brama della Roma”…
per quanto riguarda la partita una stupenda Roma spreca troppissime occasioni e come troppo spesso (ci) accede al primo tiro in porta dell’avversario becchi gol!!!
sono fiducioso che se si continua così anche nel secondo tempo, possiamo raddrizzare la partita.
stavamo addirittura per subire il 2 gol IDENTICO al primo… mancini con tutto il bene pero a San Siro nn si possono commettere certe cose dai come ti viene in mente di salire cosi in attacco… va bhe per il resto dobbiamo semplicemente buttarlo dentro perché ci manca solo quello
Belli ed ingenui, la caratteristica delle squadre ancora immature. Abbiamo attaccato per mezz’ora e poi prendiamo il gol al primo tiro loro. Voglio imputare l’imprecisione di Dybala al fatto che sta sul lato sbagliato. Il paradosso è essere sotto nella prima partita giocata “alla Gasperini”
noi abbiamo Celik, loro Culik
pure quando hai vinto lo scudetto hai perso a Milano tutte e due le volte figurati se te magni 5 goal
inizio partita Roma incredula su Milan attendista spreca occasioni e disimpegni e passaggi cruciali si scopre e paga dazio ! Wesley bravo anche a sinistra ma a destra è un’altra cosa e vedere celik in fase offensiva sulla destra non è proprio la stessa cosa! Preso gol in contropiede classico per squadre di gasp: ricordate atalanta Roma con gol di zaniolo e Abramo? uguale! Con Ranieri un gol così non lo prendi mai ma questa è un’altra storia! Senza centravanti non si gioca ,non si riesce a giocare anche perchè Dybala e Soulè fino ad ora tardano a fare scaldare i piedi che fanno ingresso sul terreno di gioco freddi freddi freddi!!!! Basta offrire contropiedi a Leao per favore! Dentro Artem e cambiamo volto alla partita .Fuori El Aynaoui ammonito con Konè che si alza un po’ perchè il centrale di difesa di destra lo deve fare Celik!!! Ah già…quest’anno non dobbiamo lottare per il primo posto quindi possiamo fare esperimenti! Fate caxxo volete ma non perdete Dio santo! Forza Romaaaaaa!
È storia vecchia la Roma non segna. Il Milan non aspettava altro che infilarti in velocità. Saelemakers e Leao in due ci stanno spaccando. Chissà perché a LuglioGasperini ripeteva come un matto ” attaccanti attaccanti attaccanti “.
Ma nessun commento sulla salita del buon Mancini che pensa di essere Beckenbauer?
La aolita storia! Mi ricordo partite stradominate a San Siro perse. Come da copione, mi sarei sorpreso del contrario.
vedendo quei difensori e tutti quei palloni messi in mezzo il goal l avremmo fatto anche se stiamo giocando bene
non possiamo concedere sempre le ripartenze. Leao in campo aperto è bravo ( solo quello sa fare) peccato perchè le occasioni le abbiamo avute. Pero prendere gol sempre alla stessa maniera mi ha rotto un po
8 tiri in porta…. 8 mozzarelle bagnate
Fateja male a quel pallone quando lo calcinate!!!!!!!!
E comunque sale ha fatto un fallo di reazione su ea ma neanche lo hanno fatto vedere sul replay
Gol mancato gol subìto…..e gol mancati?????
Stamo a fa’ resuscità’ sti morti de bilanisti e quel fracicone de Allegri. Solo noi arriviamo a tanto. La solita leggerezza che ci contraddistingue contro le squadre più blasonate, anche se a pezzi. Stare sotto nun è concepibile, speriamo la riprendano
Adesso ci sbilancieremo e ci faranno il secondo. Film gia’ visto.
Milan avanti grazie a Mancini non a Pavlovic. scusate
Mister….Francobolla con raddoppio Leao , per favore
..tutti attaccano, tutti difendono… pura utopia! Nemmeno l’uomo bionico ce la fa.
