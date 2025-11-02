Dybala, infortunio muscolare dopo il rigore sbagliato contro il Milan: “Ho sentito tirare”

Nuova tegola muscolare per Paulo Dybala nel corso di Milan-Roma: l’attaccante argentino ha dovuto lasciare il campo nella parte finale del match dopo aver fallito il rigore del possibile 1 a 1.
La Joya, dopo aver calciato il penalty, parato da Maignan, ha subito guardato la panchina con una smorfia di dolore per poi chiedere il cambio.
“Ho sentito tirare”, ha detto Dybala allo staff medico una volta uscito dal campo. Nelle prossime ore effettuerà gli esami, ma si teme un altro stop per l’ennesimo guaio muscolare.
tanto pe cambiá…
A me piace tantissimo Dybala, ma se si è infortunato ancora sta diventando davvero ingestibile.
Però una bella Roma, che gioca ogni tre giorni e contro questi scorretti ( partendo dal portiere a quello che giocava con noi l’anno scorso…) non demerita.
Se al posto di Dovbyk avessimo Kean o Retegui, saremmo primi per distacco…
come ti sbagli oltre il danno la beffa
si bello tutto ma anche basta..uno tira un rigore e se rompe….quegli altri davanti alla porta che tirano de piatto manco all asilo…ma che veramente…
Siamo partiti con l’intenzione ad inizio campionato di fare giocare a Dybala dei pezzi di partita per preservarlo e renderlo decisivo, magari nei secondi tempi. Ed invece eccoci qua a farlo giocare titolare da tre quattro partite continuative e questi sono i risultati.
almeno si sa che ti devi organizzare diversamente….
non sei l’unico..
ASR
non facciamo drammi. vinciamo le prossime due e guardiamo la classifica.
basta.. bel giocatore..ma basta.. non ne possiamo più
dybala , tre partite di fila non le può giocare. non è per il rigore sbagliato,
è che purtroppo i muscoli sono arrivati.
rinnovo……….ma, ci penserei non una ma
mille volte. entrare a partita iniziata, ultima mezz’ora di più non può. lo dico
con enorme tristezza, ma la realtà è questa.
sfr. ❤️🧡🧡
basta coi piattoni e tiri a giro….sfondate ste porte!!!
io li farei allenare solo per i tiri…il lunedì
L único giocatore che si e infortunato non una ma due volte tirando un rigore. Senza parole.
oltre al danno anche la beffa
è successo anche a de bruyne
è solo un caso
l anno scorso hai fatto tanto anche Senza di lui….forse Dovbik e Soulè funzioneranno meglio e la Squadra giocare con 11 giocatori in grado di mettere intensità
Il fatto è che al minuto 82 Dybala non doveva arrivarci, doveva essere sostituito prima verso il 60esimo
