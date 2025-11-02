ALLEGRI: “Approccio sbagliato, la Roma meritava il vantaggio nella prima mezzora. Dopo il gol abbiamo rischiato poco”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato a San Siro contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:
La squadra ha giocato da squadra…
“Nei primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio, abbiamo sbagliato tutto tecnicamente a causa della pressione della Roma. Quando siamo andati in vantaggio ci siamo disposti anche meglio in fase difensiva e nella ripresa siamo tornati in campo molto bene. In area abbiamo difeso bene, non hanno creato occasioni pulite a parte i primi 35 minuti”.
Cosa ti porto di più dietro da questa serata?
“L’approccio è stato complicato a causa della pressione. Stasera abbiamo iniziato male, mentre nelle altre partite approcciavamo male nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo pressato meglio. La squadra deve migliorare l’autostima e la convinzione nelle qualità che ha. Non è facile giocare a San Siro, oggi avevamo tanti assenti e quindi abbiamo testato giocatori con poca esperienza, ma hanno fatto bene. Bartesaghi e De Winter non hanno iniziato bene, poi sono cresciuti. Bisogna capire il motivo dell’approccio”.
Le è piaciuta la coppia Nkunku-Leao?
“Leao ha fatto una buona partita come Nkunku. Nkunku è un giocatore straordinario tecnicamente e ha difeso bene la palla. Possono solo migliorare come coppia, l’importante è andare a riempire l’area anche se non abbiamo il centravanti e oggi Fofana l’ha fatto”.
Un ricordo di Galeone?
“Era legato a lui professionalmente e umanamente. Dal Pavia il Pescara voleva prendere Massara e hanno preso anche me. Al primo allenamento mi disse che non avrei potuto fare il trequartista ma la mezzala è da lì è iniziata la mia carriera. Mi ha insegnato molto, i concetti della fase difensiva li ha imparati da lui”.
allenatore pragmatico per eccellenza.
all’ennesima occasione fallita ho pensato “ora ci bucano”, e c’hanno bucato.
poi rimontare uno come allegri, a casa sua, diventa difficilissimo.
peccato.
mi bastava non perderla.
c’ha detto molto ma molto male negli episodi, vedi il rigore.
p.s.
salemakers è proprio rimasto legato ai nostri colori vedo !
❤️🧡💛
Caro Max, potresti dire a Maignan & Co. che quelle “provocazioni”, per far innervosire Dybala, non si fanno.
Se poi vogliamo normalizzare comportamenti ai limiti dell’antisportività, facciamo pure, ma non ci lamentiamo se le stesse cose poi le vediamo fare ai ragazzini…
