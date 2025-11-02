MASSARA: “La partita di stasera ci dirà chi siamo. Mercato? Se ci saranno delle opportunità le coglieremo”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Milan-Roma. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare a San Siro.

Un ricordo su Galeone? Da questa partita può uscire la terza incomoda tra Napoli e Inter?

“Galeone è stato un allenatore che ha saputo valorizzare al massimo tutti i calciatori che ha allenato e ha saputo ispirare molti di loro quando sono diventati allenatori. Per noi e per il calcio è una perdita, volevo fare le sincere condoglianze da parte mia e da tutta la Roma. Per quanto riguarda la partita è un test assolutamente probante, il Milan è forte e San Siro è un campo difficilissimo. Dovremo fornire una prestazione di altissimo livello per riuscire ad ottenere un risultato. Certamente ci potrà dare delle indicazioni anche sul nostro momento e sul valore della nostra squadra”.

Le varianti tattiche provate da Gasperini?

“Sono delle soluzioni e delle varianti che il mister sta provando, a volte anche in base agli avversari che affrontiamo. È vero che finora ci è mancata un po’ di continuità, però nelle ultime partite abbiamo creato parecchie occasioni. È tornato al gol Dovbyk, quindi ci sono presupposti importanti per continuare a crescere e migliorare. Sappiamo di dover restare su questa linea”.

Le soluzioni in attacco? Cosa aspettarci dal mercato?

«Le soluzioni in attacco ci sono, nelle ultime partite abbiamo ritrovato con continuità Dybala, che ci sta dando una grande mano sotto il profilo qualitativo. Anche Bailey è rientrato e ci offrirà ulteriori soluzioni. In questo momento dobbiamo concentrarci sui nostri attaccanti e cercare di migliorare l’efficacia offensiva di tutto il reparto. Poi, se da qui al mercato di gennaio ci saranno delle opportunità da cogliere, la società certamente valuterà come intervenire”.

