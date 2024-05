(LIVE!) MILAN-ROMA: 1-2 (27′ Baldanzi, 37′ Theo Hernandez, 45′ Abraham). L’inglese porta avanti i giallorossi prima dell’intervallo

AS ROMA NEWS – Amichevole tutta italiana in terra australiana per la Roma, che oggi alle 13:10 (le 19:10 a Perth) affronterà il Milan in una partita che di fatto concluderà la stagione dei giallorossi.

Tante le assenze in casa romanista, tra nazionali e calciatori della Primavera impegnati questa sera nella finale scudetto contro il Sassuolo. De Rossi si affiderà ai pochi calciatori disponibili e agli under 18 portati per necessità in Australia.

Vi lasciamo al racconto del match con la consueta diretta testuale di questo ultimo test stagionale per i giallorossi.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45+2′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti 2 a 1 sul Milan grazie ai gol di Baldanzi e Abraham. Per i rossoneri in gol Theo Hernandez.

45’+1′ – GOL DELLA ROMA! Abraham raccoglie un cross basso di Angelino e col sinistro batte Sportiello!

45′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Dybala per la testa di Abraham, l’inglese batte centralmente e Sportiello respinge.

45′ – Theo calcia da fuori, palla che stavolta non centra la porta e termina di parecchio a lato.

44′ – Ci prova Aouar dalla distanza, palla che non inquadra la porta.

41′ – OCCASIONE MILAN: ennesimo errore di Huijsen, Florenzi entra in area e davanti a Svilar cerca di batterlo con un tocco morbido, grande parata del portiere giallorosso.

37′ – GOL DEL MILAN. Cross dalla destra di Adli che trova Theo Hernandez che dal limite lascia partire uno splendido sinistro al volo che si insacca all’angolino.

27′ – GOL DELLA ROMA! Segna Baldanzi, che salta Theo, rientra sul sinistro e calcia: conclusione debole e centrale, Sportiello con i piedi combina un disastro e si fa battere.

23′ – OCCASIONE MILAN: Theo spostato a sinistra rientra sul mancino e calcia, palla che esce di poco sul fondo alla destra di Svilar.

21′ – Smalling conquista campo sulla trequarti rossonera, si avvicina all’area e prova un destro dalla lunga distanza: palla alta.

17′ – Altre intervento sbagliato di Huijsen in area dopo un cross innocuo, incertezza grave del difensore che poi la manda in angolo.

14′ – Dybala ha un po’ di spazio dal limite e prova a calciare col sinistro, la palla si impenna e termina alta sopra la traversa.

10′ – Ritmi molto bassi, zero pressing, le due squadre giocano in pieno clima amichevole.

5′ – Errore di Huijsen in uscita bassa, Gabbia dal limite calcia rasoterra, palla a lato.

0′ – Fischio d’inizio previsto per le 13:10 italiane.

MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Llorente, Huijsen, Smalling, Ndicka, Aouar, Bove, Angelino, Dybala, Baldanzi, Abraham.

A disp.: Boer, Kehayov, Karsdorp, Nardozi, Feola, Almaviva, Mirra, Litti, Della Rocca, Tumminelli, Azmoun.

All.: De Rossi.

MILAN: Sportiello; Calabria, Gabbia, Kalulu, Theo Hernandez; Adli, Reijnders, Pobega; Florenzi, Giroud, Jimenez.

A disp.: Nava, Torriani, Thiaw, Tomori, Simic, Zeroli, Bartesaghi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor.

All.: Bonera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini