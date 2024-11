NAPOLI-ROMA: 1-0 (53′ Lukaku). Altra sconfitta, i giallorossi non escono dalla crisi

AS ROMA NEWS – Dopo la pausa per le nazionali di novembre, questo pomeriggio alle 18 la Roma torna in campo al Maradona per affrontare il Napoli di Conte.

I giallorossi arrivano a questa sfida in un momento di piena crisi e dopo l’ennesimo cambio di allenatore: ora sulla panchina dei capitolini c’è Claudio Ranieri, chiamato a risolvere nuovamente i problemi di una squadra a pezzi.

Il tecnico affronta subito a un test quasi proibitivo contro una compagine in piena lotta per il titolo. Fare punti sul campo dei partenopei sarebbe già una piccola impresa.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita. La Roma perde ancora, battuta di misura al Maradona. Decide l’ex Lukaku nella ripresa. Prestazione molto modesta dei giallorossi, che non escono da una crisi senza fine. Il Napoli crea di più e vince con merito, la Roma può recriminare solo per una traversa colpita da Dovbyk.

93′ – OCCASIONE NAPOLI: Neres calcia a giro, palla a lato di un soffio.

91′ – Ammonito Cristante.

90′ – Tre minuti di recupero.

88′ – CAMBIO ROMA: dentro Dybala per Mancini.

87′ – OCCASIONE NAPOLI: azione dei nuovi entrati, Mazzocchi a destra crossa per la testa di Folorunsho che a centro area colpisce male e manda a lato.

86′ – CAMBI NAPOLI: dentro Mazzocchi e Folorunsho, fuori Politano e Anguissa.

83′ – La Roma attacca freneticamente alla ricerca del pari, ma c’è tanta confusione. Il Napoli però sembra in affanno.

77′ – CAMBIO NAPOLI: dentro Simeone, fuori Lukaku.

77′ – CAMBI ROMA: dentro Saud e Dahl, fuori Celik e Pisilli.

67′ – CAMBIO NAPOLI: fuori Kvaratskhelia, dentro Neres.

66′ – TRAVERSA ROMA! Punizione di Angelino che pennella un bel pallone sulla testa di Dovbyk che centra in pieno la traversa!

58′ – OCCASIONE ROMA! Angelino serve un bel pallone a centro area per Baldanzi che col sinistro calcia alle stelle!

53′ – GOL DEL NAPOLI. LUKAKU. Cross basso di Di Lorenzo, Lukaku in scivolata anticipa Hummels e sblocca il match.

50′ – OCCASIONE NAPOLI: Lukaku di testa su cross di Kvaratskhelia manda a lato non di molto.

47′ – La Roma è passata al 3-5-1-1 con Celik e Angelino larghi e Baldanzi alle spalle di Dovbyk.

46′ – Al via la ripresa: cambi Roma, dentro Hummels e Baldanzi, fuori El Shaarawy e Pellegrini.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce zero a zero il primo tempo di Napoli-Roma: meglio i partenopei, che hanno creato le occasioni migliori con Kvaratskhelia e Politano, senza però inquadrare la porta. Giallorossi mai incisivi dalle parti di Meret. Per ora resiste il pari.

43′ – Grande intervento in chiusura di El Shaarawy su Kvaratskhelia, pronto a battere tutto libero sul secondo palo!

39′ – Kvaratskhelia su punizione manda la palla molto lontana dai pali.

38′ – Giallo severo a Ndicka per un fallo su Lukaku.

26′ – OCCASIONE NAPOLI: McTominay taglia bene in area e calcia col destro sul primo palo, respinge Svilar!

22′ – Pisilli ci prova dalla lunga distanza, conclusione centrale, blocca Meret.

18′ – ROMA PERICOLOSA: Dovbyk taglia bene in area, scarica a El Shaarawy che cerca Konè sul secondo palo ma dosa male il cross!

12′ – OCCASIONE NAPOLI: Politano rientra e calcia dal limite, palla che esce di pochissimo sopra la traversa.

9′ – NAPOLI PERICOLOSO: McTominay calcia in porta in precario equilibrio dopo una sponda di Lukaku, palla a lato.

5′ – La Roma sembra schierata con un 4-4-1-1 con Pisilli a sinistra, El Shaarawy a destra, e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

4′ – La Roma prova a rispondere: azione insistita di Mancini, palla che arriva sui piedi di Pellegrini che calcia dalla distanza, palla alta.

2′ – OCCASIONE NAPOLI: cross dalla destra sul secondo palo, Kvaratskhelia tutto solo di testa manda a lato. Che rischio enorme dopo pochi secondi.

0′ – Fischia Massa, comincia Napoli-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL MARADONA

Ore 17:00 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; McTominay, Lobotka, Aguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Ore 17:00 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: Ranieri schiera a sorpresa Pisilli e lascia fuori sia Soulè che Zalewski. Da capire dunque il modulo con cui la squadra scenderà in campo. Dybala parte dalla panchina.



Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma anticipata da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Koné, Cristante, Pisilli, El Shaarawy, Pellegrini, Dovbyk.

Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Napoli. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All.: Conte.

A disp: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho.

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Pellegrini, Dovbyk. All. Ranieri.

A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Paredes, Hummels, Soulé, Dybala, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangarè.

ARBITRO: Massa di Imperia. ASSISTENTI: M. Rossi-Perrotti. IV UFFICIALE: Tremolada. VAR: Paterna. AVAR: Fabbri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

