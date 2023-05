(LIVE!) ROMA-BAYER LEVERKUSEN: 1-0 (63′ Bove). In corso i quattro minuti di recupero

AS ROMA NEWS – Notte di emozioni forti allo Stadio Olimpico. E’ la sera di Roma-Bayer Leverkusen, gara di andata delle semifinali di Europa League.

Davanti due squadre che stanno affrontando un periodo non particolarmente felice di forma: i tedeschi sono reduci da una sconfitta nel derby col Colonia, mentre i giallorossi, decimati dagli infortuni, hanno perso in casa contro l’Inter nell’ultima di campionato.

Ora la testa di Mourinho e dei suoi ragazzi è unicamente rivolta a questa prima parte della sfida contro il Bayer. Viste le difficoltà e le assenze, il primo obiettivo è di tenere il match in equilibrio in vista del ritorno. L’Olimpico è pronto a sostenere la squadra verso un obiettivo di grande prestigio.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Ammonito Spinazzola.

92′ – CAMBIO BAYER: fuori Andrich, dentro Amiri.

92′ – Adli ci prova col destro a giro, palla a lato.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – Ammonito Ibanez per un intervento in ritardo.

86′ – Che rischio per la Roma! Rui Patricio in due uscite non è perfetto, scontrandosi anche con Cristante, si salva la difesa!

76′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Wijnaldum e Dybala, fuori Bove e Belotti.

76′ – Ammonito Abraham.

72′ – DOPPIO CAMBIO BAYER: dentro Adli e Azmoun, fuori Diaby e Hlozek.

67′ – OCCASIONE ROMA! Destro improvviso di Belotti su cui salva Hradecky, poi Bove in semirovesciata manda alto!

63′ – GOOOOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOOOLL!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! BOVE!!! La Roma in vantaggio!! Grande inserimento del centrocampista che serve Abraham, l’inglese in area calcia in porta, respinge il portiere, ma Bove è bravissimo a ribadirla in rete!!

58′ – Giallo anche per Tah nel parapiglia precedente.

57′ – Ammonito Diaby che sbraccia e poi scalcia Pellegrini. Giallo anche per Mancini, che reagisce con veemenza a difesa del suo capitano.

50′ – Ammonito Andrich.

48′ – Bella azione della Roma che parte da Spinazzola a sinistra e si conclude con il tiro di Celik che non inquadra la porta!

46′ – Si riparte. Nessun cambio al momento nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – Finisce questo primo tempo di Roma-Bayer, per il momento è zero a zero. Dopo un avvio preoccupante, con due occasioni nitide per i tedeschi, i giallorossi ritrovano la quadra e sfiorano il vantaggio con Ibanez. Poi regna l’equilibrio.

45′ – Tre minuti di recupero.

35′ – CAMBIO BAYER: dentro Bakker, fuori Kossounou che si è fatto male.

32′ – Dopo un avvio di marca tedesca, la Roma è uscita da guscio. Partita in equilibrio.

18′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Pellegrini che pesca Ibanez in area, colpo di testa del brasiliano e miracolo di Hradecky a salvare la porta!

7′ – OCCASIONE BAYER: altra azione di prima dei tedeschi che porta Wirtz a battere a rete dall’altezza del dischetto, palla che esce di un soffio. Avvio di match preoccupante, la Roma deve scuotersi.

1′ – OCCASIONE BAYER: Hincapie sfonda a sinistra, palla per Andrich che tutto solo in area batte fortunatamente debole, Rui Patricio blocca. Ma che rischio!

0′ – Fischio di Oliver, comincia Roma-Bayer Leverkusen!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – La Roma ufficializza il suo schieramento: spazio al 3-5-2, Cristante in difesa, Celik e Spinazzola sulle fasce, Bove con Matic e Pellegrini a centrocampo, Belotti-Abraham in attacco. Dybala e Wijnaldum partono dalla panchina.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Wirtz; Hlozek.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport in anteprima: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma-Bayer Leverkusen.

ROMA-BAYER LEVERKUSEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Missori, Zalewski, Camara, Faticanti, Wijnaldum, Tahirovic, Volpato, Dybala, Cherubini.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Diaby, Wirtz, Hlozek. Allenatore: Xabi Alonso.

A disposizione: Pentz, Lomb, Neutgens, Kossounou, Focus-Mensah, Amiri, Demirbay, Bakker, Azhil, Hudson-Odoi, Azmoun, Adli.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra)

Guardalinee: Burt e Betts

Quarto uomo: Pawson

Var: Attwell

Avar: Kavanagh

Giallorossi.net – Andrea Fiorini