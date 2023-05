TIAGO PINTO: “Mourinho al PSG? Lui ha risposto e io sono tranquillo come lui”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Bayer Leverkusen.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla semifinale di Europa League che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

La formula del doppio centravanti e la gestione di Dybala? Come sta l’argentino?

“C’è una parte della gestione che non possiamo fare: se prende botte come a Bergamo sono contento sia qui per giocare. Scherzi a parte, è importante per noi e oggi non comincia dal 1′. C’è questa partita, sono 180′ e sono sicuro che sarà importante per noi. È un campione che gioca tante partite, ci ha aiutato tanto e sono sicuro ci aiuterà nelle prossime due partite”.

Belotti?

“Non possiamo dire nulla su Belotti. È un guerriero, gioca con i fastidi e in questa stagione gli è capitato di tutto alla mano ecc… Non è la prima volta che giochiamo così col doppio centravanti, anche col Betis. Noi ci siamo”.

Mourinho ha detto che se il Psg lo ha chiamato non lo ha trovato, lei è tranquillo?

“Mi tranquillizza che mi hai fatto questa domanda, me l’hanno fatta prima del Salisburgo, della Real Sociedad e del Feyenoord, quindi spero che me la faranno anche a Budapest. Lui ha risposto tranquillo e sono sempre tranquillo con lui”.