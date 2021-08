ROMA-BELENENSES: 3-1 (15′ Ndour, 20′ Dzeko, 56′ Zaniolo, 85′ Mayoral). Vittoria convincente nell’ultima amichevole portoghese

AS ROMA NEWS – Ultima amichevole del ritiro portoghese per la Roma, che questa mattina, all’orario insolito delle 11 (le 12 in Italia), affronterà la formazione del Belenenses, squadra che milita nella prima divisione del campionato lusitano.

Per Mourinho sarà l’occasione di capire i progressi fatti dalla squadra e tirare le somme di questo ritiro svolto a casa dello Special One. Oggi il tecnico riavrà a disposizione Cristante, da capire se ci sarà spazio anche per il nuovo acquisto Shomurodov.

ROMA-BELENENSES, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita: la Roma batte 3 a 1 i portoghesi del Belenenses. Il bottino poteva essere nettamente maggiore per i giallorossi, che hanno sciupato tantissime palle gol per arrotondare il punteggio. Quasi mai pericolosi i lusitani. Ok anche quest’ultima amichevole in terra portoghese.

91′ – OCCASIONE ROMA! Reynolds lanciato da Mkhitaryan mette un cross in area, la palla arriva sui piedi di Mayoral che calcia fuori da posizione defilata.

90′ – Tre minuti di recupero.

90′ – Grande azione della Roma orchestrata da Mkhitaryan in tandem con Mayoral, lo spagnolo prova a battere in porta ma viene murato in angolo.

86′ – CAMBI ROMA: dentro Reynolds al posto di Karsdorp e Ciervo per Pellegrini.

85′ – TERZO GOL DELLA ROMA! Mkhitaryan recupera palla sulla trequarti, poi serve Borja Mayoral che a centro area la spinge in rete!

82′ – OCCASIONE ROMA: Mkhitaryan ha la palla giusta dal limite, il suo destro viene leggermente deviato in angolo.

77′ – OCCASIONE ROMA! Zalewski duetta con Calafiori, il terzino entra in area e calcia a incrociare: la palla esce di poco.

71′ – Cooling break per le due squadre.

70′ – Squillo di Zalewski: il polacco, lanciato da Diawara, si accentra e calcia a giro: palla deviata da un difensore in calcio d’angolo.

66′ – CAMBI ROMA: fuori Smalling ed El Shaarawy, dentro Kumbulla e Zalewski.

65′ – Ora il Belenenses prova a fare la partita, alla ricerca del gol del pari, ma per ora non ha mai creato pericoli verso la porta della Roma.

56′ – GOL DELLA ROMA! ZANIOLO! Retropassaggio errato di Andrè Lopes che regala palla al giocatore giallorosso, Nicolò prima salta il portiere, e poi batte di potenza a porta vuota! Sorpasso completato.

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Fuzato, Calafiori, Ibanez, Diawara, Zaniolo, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Fuori Rui Patricio, Mancini, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez e Dzeko.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: uno a uno tra Roma e Belenenses. Risultato a dir poco bugiardo, con i giallorossi che incassano il gol dei portoghese per colpa di uno svarione di Rui Patricio. Il pareggio di Dzeko rimette le cose a posto, ma poi la Roma colleziona palle gol senza riuscire a trovare il gol del meritato sorpasso. A tra poco per il racconto dei secondi 45 minuti.

44′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Pellegrini, la palla filtra in area e termina sui piedi di Carles Perez che scarica il sinistro ma trova ancora un nugolo di gambe avversarie a respingere la conclusione.

37′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Pellegrini che pesca Dzeko in area, il bosniaco calcia a incrociare col sinistro ma trova l’opposizione di Luiz Felipe, poi Bove calcia in porta da due passi ma trova un muro di maglie avversarie a fare scudo evitando il gol del giovane centrocampista giallorosso!

31′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini lancia Perez che ha spazio dal limite e calcia col mancino: Luiz Felipe salva in angolo.

25′ – Cooling break per le squadre.

20′ – GOL DELLA ROMA! Bella azione corale, orchestrata da Pellegrini che lancia Karsdorp a destra, l’olandese mette un gran cross sul secondo palo per Dzeko che è bravissimo a calciare in porta e metterla sotto la traversa! Pareggio meritatissimo dei giallorossi.

19′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Pellegrini che pesca Bove, il centrocampista batte di testa ma Luiz Felipe salva ancora.

18′ – OCCASIONE ROMA! Dzeko in area di rigore controlla un pallone non facile, rientra sul sinistro e calcia rasoterra: Luiz Felipe si distende e manda in angolo.

15′ – GOL DEL BELENENSES: errore clamoroso di Rui Patricio che col piede controlla malissimo un retropassaggio di El Shaarawy, Ndour ne approfitta e segna il gol del vantaggio dei portoghesi. Il portiere della Roma si scusa immediatamente con Mourinho.

13′ – OCCASIONE ROMA! Azione insistita di Dzeko che entra in area e poi dopo un rimpallo calcia in porta colpendo però l’esterno della rete.

10′ – La Roma tiene il pallino del gioco e sta cercando di sorprendere la difesa del Belenenses. Per ora i portoghesi sono chiusi sulla propria trequarti, al solo scopo di difendere il risultato.

5′ – Azione insistita della Roma che porta Karsdorp al cross per Dzeko, chiude in angolo la difesa portoghese.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Roma-Belenenses.

ROMA-BELENENSES, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Tripi; Bove, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Cristante, Calafiori, Diawara, Ciervo, Mkhitaryan, Zaniolo, Zalewski, Borja Mayoral, Shomurodov.

All.: José Mourinho.

BELENENSES SAD (3-4-3): Luiz Felipe; Tomas Ribeiro, Phete, Lukovic; Diogo Cabral, Taira, Akas, Sithole, Nilton Varela; Ndour, Cassierra.

A disp.: Souza, Taira, Monteiro, Henriques, Teixeira, Xavier, Mota, Topanga, Pedro Nuno, Rafael Lopes, Ramalho, Andrè Lopes, Henrique Pires

All.: Petit.

Giallorossi.net – A. Fiorini