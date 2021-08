ROMA-BELENENSES 3-1: top e flop del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma vince l’ultima amichevole in terra portoghese di questa seconda parte del precampionato giallorosso: battuto il Belenenses per 3 a 1.

Andiamo ad analizzare come di consueto gli aspetti più convincenti e quelli meno di quest’ultima amichevole portoghese della squadra di Mourinho con i top e flop del match.

TOP DEL MATCH

Il primo tempo – Nonostante il risultato, nei primi 45 minuti la Roma ha creato una serie infinita di palle gol, giocando un buon calcio.

La fase difensiva – La Roma non ha rischiato praticamente nulla e ha incassato un gol solo per colpa di un errore individuale del portiere.

Dzeko – Anche oggi grande protagonista. In palla fin dal primo minuto, crea occasioni e segna un bel gol. Positivo.

Karsdorp – Conferma le cose buone fatte vedere la scorsa stagione. Ara la fascia destra, con scorribande a tutta velocità. Perfetto l’assist per il pari giallorosso.

Zaniolo – Deve riacquistare continuità, ma quando si accende fa vedere le qualità che ha e che sono fuori dal comune.

Zalewski – Positivo nella parte di gara concessa da Mourinho. Sempre pericoloso e nel vivo delle manovre offensive. Talentuoso.

DA RIVEDERE

Perez-El Shaarawy – Benino le due ali viste nel primo tempo, molto reattive e vogliose di mettersi in mostra. Ma anche poco efficaci.

Darboe – Meno brillante del collega di reparto del primo tempo. Si vede che deve ancora prendere confidenza col gioco richiesto da Mourinho.

Pellegrini – Illuminante nelle aperture, ma anche qualche dribbling sbagliato di troppo.

FLOP DEL MATCH

Rui Patricio – Sarebbe sbagliatissimo affossarlo per uno svarione in amichevole, ma il suo errore di oggi è stato marchiano. Lui stesso se n’è accorto e ha chiesto immediatamente scusa. Poco male, l’importante è non ripetere certi errori nelle partite che contano.

Giallorossi.net – A. Fiorini